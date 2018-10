Granada Paradiso: El mapa mudo del cine

The Artistfinalizaba con su protagonista, un actor de éxito venido a menos,aplastado por el incipiente Star Sistem y la llegada del sonido a su mundo mudo. George -el protagonista de la película firmada por Michel Hazanavicius en 2011 y ganadora de cinco Oscar, 7 Baftas y 3 Globos de Oro, entre otros- se da de bruces con que su mundo, en que no había más rey que su bigotito de galán, ya no le pertenece, ha cambiado en pro de una oleada sonora. Quienes disfrutaran de esa película y de las entrañas de tantos y tantos filmes a los que homenajea y guiña Hazanavicius tienen una quincena de este mes para sumergirse en los relatos originales del cine mudo y el clásico.

Regresa Granada Paradiso, el festival diseñado para repasar por ciclos de proyecciones y de conferencias el amplio, y muchas veces desconocido, mundo del celuloide primigenio. Sin injerencia de lo comercial, no más que la merecida, durante la segunda quincena de este mes -desde el día 14 hasta el 28- Granada se sumergirá en ríos de nitrato de plata y siempre con acento francés. Esta segunda edición estará dedicada al cine galo y la música en directo será la voz de las películas mudas. Este año, serán muchas las que gocen de ese acompañamiento que empaña con más aires de nostalgia este ciclo al ver incrementada presencia.

El compositor Juan Cruz-Guevara ha creado especialmente para el festival de este año la música que acompañará la proyección de Nada más que las horas de Alberto Cavalcanti y que interpretará, en la gala inaugural el domingo 14 de octubre, el pianista Antonio Jesús Cruz Martínez. Por su parte, Ricardo Casas pondrá música a Avaricia, Arsenio Martins Ensemble a La pequeña cerillera y París dormido, José Ignacio Hernández a El pájaro azul y Jorge Gil Zulueta a Los cuatro jinetes del Apocalipsis.

El broche final de la semana dedicada al cine silente vendrá con la Banda Municipal de Granada que, bajo la dirección de Ángel López Carreño, pondrá música a la proyección de la película El Dorado que tendrá lugar en la plaza de las Pasiegas.

Granada Paradiso ofrecerá además una rica panorámica que repasa temáticas clave en esta época de la historia del cine a través de sus ciclos como como La I Guerra Mundial en los años 20, mirando hacia atrás sin ira; Los impresionistas del celuloide; Rodolfo Valentino, el actor tras el mito o Granada y La Alhambra en las películas de ficción.

Se proyectarán filmes de culto como Vida de perro de Charles Chaplin, Ben-Hur de Fred Niblo en la adaptación de June Mathis, Alas con Gary Cooper, La pequeña cerillera de Renoir, Los cuatro jinetes del Apocalipsis con Rodolfo Valentino, Los mejores años de nuestra vida de William Wyler, Los violentos años 20 con Bogart y Cagney, entre otras muchas. Todo este mar de imágenes reflejo de su época se podrá ver durante más de quince días en salas como el Teatro Isabel La Católica, Centro Lorca, Espacio V Centenario y lugares tan especiales como la plaza de las Pasiegas.

La inauguración oficiosa tendrá lugar hoy con la proyección de obras de Segundo de Chomón a las que pondrá banda sonora en directo el músico Jordi Sabatés en el Centro Lorca y hasta completar aforo. El músico -que se declara amante de Granada desde los años 70- acompañó ayer durante la presentación a María de Leyva, concejal de Cultura; Margarita Buet, de Alianza Francesa y Juan de Dios Salas, el director de Granada Paradiso. Salas aprovechó la ocasión, no sólo para radiografiar lo que será esta edición del ciclo, sino también para agradecer tanto al músico como a Alianza Francesa su presencia en él. Salas no dejó pasar la ocasión de barrer para casa y dijo esperar que otras instituciones se sumen a la iniciativa cultural de tintar la ciudad de cine.

De Leyva, por su parte, dijo que festivales como éste no hacen sino reforzar la candidatura de Granada para la capitalidad Europea de la Cultura de 2031, "una carrera de fondo" para la que es necesario crear nuevos proyectos como este Granada Paradiso.