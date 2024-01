Granada, Polonia y Lituania se unen para reflexionar sobre el selfie en la Sala Zaida

La Sala Zaida acoge desde este viernes la exposición Slow-selfie. When knoledge becomes image, un proyecto que combina los trabajos de los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, la Vilnius Academy of Arts (Lituania) y la Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan (Polonia).

La muestra se estructura en torno a 30 libros de artista que son el resultado de un estudio detallado autorreferencial, introspectivo, y especialmente sosegado, acerca de la propia identidad. Una manera de auto-retratarse lejos del flash instantáneo del selfie, y más próximo a un acto de honradez.

Slow-selfie forma parte de un proyecto financiado por la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la Universidad de Granada, coordinado por Gloria Lapeña (Facultad de Bellas Artes,).

Poli Servián, responsable de Fundación Caja Rural Granada estuvo presente en la inauguración de esta muestra que cuenta con la colaboración de la Fundación en su objetivo de promover la cultura y el arte, “especialmente potenciando el talento joven que nace de las universidades y que, con su talento y vocación representa al presente y al futuro de esta disciplina”.

En este sentido, invitó a granadinos y visitantes a disfrutar de esta exposición que, “en un momento marcado por la inmediatez, por la rapidez de los mensajes que se diluyen en un escenario de impactos masivos nos invita a parar, a detenernos, a reflexionar y realizar una introspección individual”.

En su intervención, Lapeña ha destacado que las obras que integran la propuesta “son el resultado de un estudio detallado autorreferencial, introspectivo, y especialmente sosegado, acerca de la propia identidad”. “Suponen una manera de autorretratarse lejos del flash instantáneo del selfie, y más próximo a un acto de honradez”.

En el acto de inauguración también han estado presentes el Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, Jesús Osorio, Tomasz Kalitko y Joanna Marcinkowska: Decano y Vicedecana de la Facultad de Pintura y Dibujo de la Magdalena Abakanowicz University of the Arts Poznan (Poznan, Polonia) junto a muchos de los participantes.

La exposición estará disponible en la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada hasta el 10 de febrero de lunes a sábado en horario de 18:00 a 21:00 horas.