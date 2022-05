'Granada Viaje en el Tiempo' culmina un mayo repleto de oferta cultural en Granada

Desde el 22 de mayo al 2 de junio, asistimos a la IV edición de uno de los festivales más transversales de la ciudad, un festival que rompe las fronteras del tiempo, de la categoría de ciencias y letras y sobre todo con la de actividad cultural y diversión. Se trata del Festival Granada Viaje en el Tiempo, Gravite. Detrás de todo ello, la trayectoria de dos de los motores culturales de la ciudad, incansables y con talento, Jesús Lens y Gustavo Gómez. Ambos han diseñado un interesante Festival en el que solo hablar de la cita empiezan por quedarse cortos, ya que se aúnan conferencias, conciertos, paseos, degustaciones...hablamos con ambos directores pero no de cualquier manera, sino a lo largo de Gran Vía, pues será justo una de las actividades estrella del Festival, la presentación del documentadísimo libro de Ricardo Anguita sobre la transformación de la Gran Vía y a todo lo que supuso y sigue significando.

Lo primero que les preguntamos es por la idea de Festival tan abierto, al respecto, Jesús Lens nos dice que “es un festival itinerante, multidisciplinar, alberga muchas disciplinas y temáticas. Nuestra idea es unificar todo lo que tradicionalmente se ha separado como ciencias y letras, creemos en una tercera cultura, la idea del Festival es que Granada sea una máquina del tiempo, y así poder viajar hasta cualquiera de sus pasados como la cultura Amazigh, pero igualmente viajar hacia la futuro, que lo tenemos muy cerca, basta conocer le PTS, el Parque de las Ciencias, el Biosanitario, el acelerador de partículas”.

En ese sentido Gustavo Gómez nos desgrana toda la actividad del Gravite. Tenemos el IV Premio Viajero del Tiempo, al Instituto de Astrofísica de Andalucía, una charla con Teresa Valero, la autora del imponente cómic Contrapaso, “música para ver las estrellas” a cargo de la Banda Municipal de Granada, con un recorrido por bandas sonoras de películas como Star Trek, Apollo 13. También efemérides como la de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano o el Centenario del Concurso de Cante Jongo de 1922”, varios paseos por la ciudad, Gran Vía, Cementerio, Monasterio de Santa Paula… y "la verdad es esa, son dos semanas de una variedad maravillosa”. Como luego dirá Lens, más adelante en nuestra conversación es un Festival para un público muy generalista, diverso, pero no masivo.

Sobre qué destacar en el Festival, Lens, como antes Gustavo, nos va desgranando cada día y cada actividad, sin dejarse ninguna atrás, conoce la historia de cada una de ellas y de todas habla con cercanía y emoción. Podemos destacar por tanto la diversidad, conocer autores como Carlos Basa, Mónica Rouanet, una visita por la Granada de Mariana Pineda justo en el día de su ejecución...pero también nos pone el acento en una importante faceta del Festival, que es la de crear sinergias con otros festivales de la ciudad como con el Festival de Poesía de Granada, o con locales singulares como el LemonRock, para el Centenario de Concurso de Cante Jondo el jueves 2 de junio, con la posterior Fiesta de clausura del Festival en dicho establecimiento. Dice Lens “la búsqueda y creación de alianzas con otros Festivales es un modelo que funciona, imbricarse en la ciudad es algo que da siempre buenos resultados”.

Nuestra siguiente pregunta es por la fecha, pues la verdad es que cumplir 4 ediciones con una pandemia de por medio es algo meritorio pero que puede distorsionar la ubicación a lo largo del Festival, algo que siempre es importante tener claro para fidelizar muchas cosas. Al respecto Gustavo nos recuerda que “Gravite nación en las fechas de finales de enero y principios de febrero y de hecho, ahí volverá en 2023”.

En medio, la pandemia, y entonces, como dice Jesús “hemos hecho de la necesidad virtud”, por lo que se ha dado esta ubicación en mayo/junio. “La fecha del Gravite es en tono a la candelaria la salida de la oscuridad hacia la luz”, nos dice Jesús, o sea en sus fechas originales. “Ahí además hay menos oferta cultural en Granada, con lo cual es mejor para todos espaciar a lo largo del año la actividad y no concentrarlo todo en tres meses de primavera y tres de invierno, dejando el resto del año vacío”, afirma Jesús Lens. De todas formas estamos también satisfechos de no haber parado ni en pandemia, pues ahí, con las fases y demás hicimos la edición “encuentros en la tercera fase”, con todas la medidas sanitarias que había que contemplar, pero que no impidió que parase el Festival.

Son estas, fechas de otra importante efeméride, en este caso de la muerte del sabio Antonio Nebrija, que tanto hizo por el impulso del castellano y que sirvió para que todas las demás lenguas de la época se organizaran en torno a sus gramáticas, de él es la frase “Tanto monta”, aplicada a los reyes Isabel y Fernando, en ese sentido y una vez comentada esa efeméride les preguntamos si esa leyenda se les puede aplicar, pues vemos que entre ellos, la idea de trabajo en equipo fluye de manera absolutamente natural. Gustavo nos responde que “efectivamente, trabajamos al alimón” Jesús completa el comentario diciendo “paseamos mucho y programamos mucho caminando. "La verdad es que Javier Valenzuela, un gran amigo y escritor, nos decía hace poco que el mito de la creatividad entre personas en torno a unas cervezas y en un bar, no es del todo así, pues un buen paseo hace que la sangre no se agolpe en el estómago, sino que fluya por todo el cuerpo, así que nosotros lo tomamos como recomendación y paseamos, diálogamos, acordamos…”.

Ambos, poco después concluyen que respecto a ese trabajo en equipo es esencial un entorno grato, pero igualmente el concurso y el apoyo de CaixaBank. “Tenemos la complicidad de muchas instituciones y organismos, pero con eso no se pagan facturas, por eso es tan importante el compromiso de CaixaBank. No es un Festival fácil de explicar pero hemos encontrado un interés y una ayuda que nos permite cada año generar una actividad cultural que toca toda la ciudad y eso es también trabajo en equipo”, nos dicen ambos.

Antes de terminar, una reflexión, la vuelta a la normalidad, parece que es un retorno a los hábitos con lo mejor y lo peor, en este sentido la aglomeración de oferta cultural nos llama la atención, sobre este tema, Gustavo nos dice que “Granada necesita primero recuperarse, eso está claro, recuperar el ímpetu, pero luego debería haber una agenda única institucional, así habría más fuerza en las actividades y no tanta dispersión”. Jesús añade que “una agenda única concitaría todos los apoyos y un rumbo necesario para avanzar de manera armoniosa”.

Nos despedimos hablando de la edición del año que viene, el que será Gravite V, y créame, disfruten de este, que esta pareja nos tiene preparadas grandes emociones y citas en enero de 2023. No se lo pierdan, ya saben, del 22 de mayo al 2 de junio