La mejor música de Granada a disposición de Ucrania

Este jueves 28 de abril un cartel como nunca se había visto en Granada se dará cita para convocar al mayor público posible y poder reunir una importante suma de dinero que pueda sufragar ayuda humanitaria en Ucrania, que padece una atroz invasión desde hace ya dos meses. Hace un tiempo, el cartel hubiera generado aún más revuelo, por la cantidad de astros y estrellas alineadas, ahora, cuando se acaba de presentar el Ombligo del mundo, un trabajo en el que grupos granadinos versionan a compañeros de ciudad, parece que el entendimiento entre las bandas granadinas comienza a formar parte del paisaje. Veremos. En cualquier caso, sí habla del gran corazón de todas las bandas que componen este cartel, pues precisamente la música, en la pandemia ha sido de las grandes damnificadas, sin giras, sin grabaciones sin apoyos...

Como todo evento, cuenta con una organización. En este caso recae en Nani Castañeda, que también es de sobra conocido como miembro de Niños Mutantes tiene un papel especialmente relevante. Y por otro lado están los músicos, de los que hemos quedado uno de ellos para que entre ambos puedan trazarnos todo un ideario del porqué del concierto, de la convocatoria, y de muchas cosas más, pues una cerveza compartida con Nani Castañeda y Antonio Arias, siempre es una puerta abierta a la inspiración, a la cultura y al compromiso con la música y de la música. Conversamos pues con Nani Castañeda, batería mutante y referncia de UnoMolar Producciones y con Antonio Arias, lider de Lagartija Nick, músico y creador.

Lo primero por lo que les preguntamos es por este ambiente de unión entre todas las bandas de la ciudad que escenifica el disco El Ombligo del mundo o este concierto, a qué puede deberse. Ambos coinciden en que es una casualidad, pues los hermanos Sánchez, en Producciones Peligrosas llevaban años trabajando en ese disco. Antonio explica que "Granada es una ciudad pequeña, quizá sea por eso". "También demuestra que los grupos de Granada queremos ser amplificadores del mensaje de lo que se nos pide y se espera de nosotros”, agrega.

Nani comenta en este aspecto que el disco es un proyecto de muchos años. También el apoyo del Ayuntamiento al mismo y al concierto de Ucrania. "En ambos casos se ha recurrido a los artistas más reconocidos de la ciudad, muchos de ellos además lo son de todo el panorama nacional, en una coincidencia feliz”

Le preguntamos a Nani por su pasión por la gestión cultural y de eventos, y nos cuenta que lleva en este tema mucho tiempo, desde que estaba al frente de una famosa librería, o de eventos importantes y de referencia para la ciudad, como la Feria del Libro de Granada. “Me propusieron, tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, este proyecto y no me lo pensé, dije que sí, conozco el panorama musical de la ciudad, son muchos años ya y creo que soy un interlocutor válido. Estoy también en contacto con muchas instituciones y muchos músicos saben que me desvivo y me comprometo al máximo con las cosas y gozo de sus cariño y confianza, por eso dije que sí, que había que organizar un concierto benéfico para que Cruz Roja canalizara toda la ayuda del público granadino”, dice.

De lo siguiente que hablamos es del trasfondo político de toda esta cuestión que genera esta guerra a en plena Europa. En este sentido Nani comenta que “la democracia es un bien que debe defenderse de alguna manera, ahora se está demostrando”. Antonio añade: “Pero ahora que salimos de una pandemia y estaba claro que había que destinar más fondos a la sanidad, ¿nos faltan bombas de repente?. Se pude ver de esas dos maneras por tanto. Las guerras como Ucrania se van a seguir produciendo por que no existe un derecho internacional que implique al mundo, las dos bombas atómicas que asolaron Hiroshima y Nagasaki no fueron un acto ilegal. Mi hermano Jesús, en ese sentido siempre supo que nuestro bando son las víctimas, ahí no te equivocas. El Derecho internacional debería funcionar, pero hay muchas trabas, derechos a veto, etc, pero nosotros no tenemos que entrar en esa política pues hay otros muchos intereses”. Nani, al respecto comenta “que el concierto no va de política". "Se trata de ayudar y de poner el grito en el cielo por una guerra anacrónica, de invasión, seguramente porque desde muchas partes se han hecho mal cosas, pero nuestro papel no es de analistas políticos, tampoco por parte de los organizadores y mucho menos lo músicos, lo que queremos es ayudar a través de cruz roja internacional y que llegue nuestra ayuda a quienes la necesiten”.

Compromiso

En este momento, en el que vamos más allá de la música y nos adentramos en otros terrenos le comentamos a ambos, que en Granada siempre se ha tenido una relación intensa con la literatura, se ha fomentado la lectura, de hecho Nani ha regentado una librería. Los músicos, muchos de ellos leen, se documentan, cuidan sus letras y profundizan a través de las mismas en su mirada al rededor, y en ese sentido Granada parece que puede ser también un marco peculiar un un lugar propicio para este tipo de iniciativas por parte de los artistas y del público, que da razón de ser a todo esto. Nani piensa que las letras de tantas bandas en gran porcentaje la postura social y política está, y es importante, "no es Granada una ciudad solo de pop ligero, la carga es fuerte en las letras". "Esto tampoco es obligatorio ni necesario, pues no es mejor pintor el que pinta las atrocidades de una guerra que el que pinta un girasol por ejemplo. El arte no implica que tengas que debas ser activista, puedes o no serlo. Nadie duda de la calidad de los Beattles o de los Rolling y rara vez se inmiscuyeron en temas políticos".

Antonio interviene para subrayar que “hay una herencia cultural musical muy potente, con los Ángeles, Miguel Ríos, etc pero también cultural muy comprometida como mi hermano Jesús o Lapido, la ciudad ha dado generación tras generación una cultura de éxito pero también una herencia". "El mismo Enrique generó parte de esa herencia que lega la ciudad y que hace a todo el mundo partícipe de esa onda en la que se respeta lo anterior, hay una herencia, una comunicación y un diálogo entre los que están y los que no están. Eso además ha culminado en una estructura social, con escuelas de música que ya no tienen que ir a bares a relacionarse, sino que se accede a eso de nuevas maneras, que nosotros mismos no tuvimos”.

Organización

En cuanto a la organización del concierto, Nani cuenta que “para no morir en el mismo, será de unos 10 minutos por banda y con un importante papel de los mejores Djs, de la ciudad, que intervendrán entre banda y banda, para que el ambiente no decaiga en ningún momento y sea una pedazo de fiesta y la gente se lo pase en grande". "El ritmo de venta está siendo muy bueno: por ahora rondamos las 7000 entradas, que generarán una buena inyección económica para ayuda humanitarias”.

Respecto a la pregunta obligada a Antonio sobre su disco Los cielos cabizbajos, en el que sobre textos de Jesús Arias, y formando banda junto a David Montañes y al Coro de Cámara de Granada, recrean temas dedicados a ciudades bombardeadas de la historia, con canciones como Buenos días Hiroshima, Sarajevo, Guernica, Somalia… Este disco y estos textos parecen de nuevo de absoluta actualidad. El músico dice al respecto: “El disco efectivamente recordaba ciudades bombardeadas del siglo pasado, y parece que el contador se ha puesto a cero, y comienzan las de este siglo, por eso decíamos que en actos como este, no solo están los artistas que actuamos, sino muchos que ya no están pero sí forman parte de todo ello. Y luego está nuestra postura, que es la de estar en el lado de las víctimas”