Juan Habichuela celebra la Navidad en el teatro Isabel la Católica de Granada

El Teatro Isabel la Católica ha programado para el próximo 16 de diciembre el espectáculo flamenco Navidad con Habichuela, en que Juan Habichuela, el joven artista de la saga de los Habichuelas estará acompañado al cante y al baile por otros nuevos valores, aunando "la tradición y también la innovación".

Así lo ha indicado la concejal de Cultura de Granada, María de Leyva, en la presentación del espectáculo en el Ayuntamiento con el propio artista flamenco. La edil ha definido como "un placer para los oídos, para la vista y para otros sentidos tener a Juan Habichuela en nuestra ciudad y tenerlo además en Navidad, para festejar con pasión y con ilusión estas jornadas festivas y familiares".

De Leyva, que ha resaltado el papel que los villancicos "flamencos del Albaicín, el Realejo y el Sacromonte, tienen en nuestras fiestas", ha añadido que "es un motivo de alegría poder presentar a Juan Habichuela".

"Hay, por esto, que congratularse de ver como la savia nueva de nuestros artistas lejos de encapsularse, se enriquece y se proyecta por el mundo", ha afirmado. "Para mí, este proyecto artístico es entrañable porque me recuerda mis raíces y mi juventud, pero no puedo dejar de pensar en qué potente puede ser un espectáculo así fuera de nuestras fronteras, divulgando a lo largo y ancho de este mundo nuestra particular forma de vivir y crear. En definitiva nuestra cultura", ha añadido.

Por último, tanto la edil como el propio Juan Habichuela han invitado a la ciudadanía a asistir "a un espectáculo donde se une la tradición familiar, el toque, el cante y el baile recordando varios villancicos populares y viviendo la Navidad de una forma diferente con el aroma del flamenco actual", según ha concluido el artista.