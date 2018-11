James Carter, la sensualidad del viento

Poderoso a la vez que sensual, alma y técnica en perfecto equilibrio, James Carter es uno de los instrumentistas de viento más asombrosos de la escena jazzística contemporánea. Domina con facilidad todo tipo de saxos y es un consumado experto en el clarinete. Con un sonido que va desde el tierno susurro, hasta el más desgarrador rugido, Carter se ha forjado su reputación como uno de los músicos más visionarios e impactantes de la escena jazzística mundial.

Siendo muy joven ya formó parte del quinteto de Wynton Marsalis, compartió escenario y grabó con Lester Bowie en el New York Organ Ensamble, colaboró con Julis Hemphill, la Mingus Big Band y la Lincoln Center Jazz Orchestra. Después de participar en la película Kansas City de Robert Altman, en un papel trasunto de Ben Webster, hizo un asombroso debut discográfico como líder con el álbum: James Carter On The Set (1993). Ello le permitió entrar por la puerta grande en el jazz contemporáneo consiguiendo un estatus de músico revelación, rubricado más tarde con excelentes discos en los que Carter emprende con igual soltura proyectos acústicos como electrónicos; desde el jazz- funk a conciertos con sinfónicas o rock alternativo, rodeándose de talentos como Jamaaladeen Tacuma, Grant Calvin Weston, Marc Ribot and Jef Lee Jonson.

Revistas como Downbeat o Rolling Stones, entre otras muchas han situado al saxofonista, con frecuencia en el número 1 de los pools de crítica y lectores. No hay homenaje a John Coltrane, Billie Holiday o Django Reinhart al que no se le invite y músicos de la talla como Ginger Baker, John Medeski con quien reinventó el combo de órgano, Cyrus Chestnut, Herbie Hancock, Christian McBride, Madeleine Peyroux o la Detroit Symphony Orchestra no han querido prescindir de su maestría.

El saxofonista es además un brillante investigador del jazz, preocupado por la técnica y la historia del saxo y siempre intrigado por los contrastes y los híbridos. Lleva más de una década colaborando con el compositor de música clásica Roberto Sierra, ello ha fructificado en la grabación de un exquisito disco: Caribbean Rhapsody concierto para Saxofones y Orquesta, en la que ha participado también su prima, la violinista Regina Carter. La más reciente aparición de James Carter en el Newport Jazz Festival 2018 dejó atónitos a critica y publico. La revista Rolling Stone lo calificó como uno de los mejores conciertos del prestigioso festival.

En esta ocasión viene al Festival de Granada para festejar el 14 aniversario de James Carter Organ Trío y el séptimo desde la salida del disco Crossroads acompañado de dos grandes maestros: Alex White y Gerald Gibbs.