Jan Fabre regresará al Teatro Alhambra con su último espectáculo, 'The generosity of Dorcas'

El Teatro Alhambra ha reservado para el mes de marzo uno de los platos fuertes de su temporada: el regreso de Jan Fabre a los escenarios granadinos. El artista belga presentará The generosity of Dorcas, un conmovedor y fascinante solo de danza protagonizado por Matteo Sedda, el viernes y sábado a las 21:00. El último montaje del polémico coreógrafo continúa la programación de danza contemporánea del espacio escénico.

El coreógrafo dedicó este espectáculo a Sedda, uno de sus "guerreros de la belleza", después de que el bailarín italiano formara parte del elenco original y del proceso creativo de la celebrada performance de 24 horas Mount Olympus. To Glorify The Cult Of Tragedy. La obra, estrenada en Sevilla y en Madrid, llega a Granada después de que Fabre fuera denunciado por una veintena de artistas de su compañía Troubleyn por acoso sexual.

El espectáculo es un fascinante y conmovedor solo de danza de 50 minutos. Un escenario negro y oscuro acoge al intérprete, y el bailarín se mueve libremente. Encima de su cabeza se pueden observar cinco hileras de cuerdas de lana de diferentes colores; cada cuerda termina en una gran aguja que apunta hacia abajo, como un cielo, o una lluvia de agujas sobre la cabeza del artista.

El punto de partida para hablar de la generosidad ha sido la figura de Dorcas, según el Nuevo Testamento una mujer que cosía y entregaba todos sus vestidos a los más necesitados y que por ello, al morir, fue resucitada por San Pedro. Una gran metáfora a cuyo servicio el Fabre artista plástico ha construido un hermoso marco, hecho de cinco hileras de lana de colores de las que penden más de 200 agujas formando un arco suavemente ojival.

A través de la repetición de varios movimientos seleccionados a partir de la música compuesta por Dag Taeldeman, el bailarín llega a un estado de "éxtasis físico y mental, a un trance, mientras que se deja guiar por las ondas de la música". Transportado por el ritual de la danza, el intérprete lentamente transciende y cambia a un estado más elevado del ser, como Dorcas en la resurrección.

Esta es la sexta vez que Jan Fabre colabora con el músico y compositor Dag Taedelman, en cuya creación, de 50 minutos, el ritmo paulatinamente se vuelve más y más rápido. Con tambores sonando constantemente, sensuales solos de bajos y diversas voces, la pieza va in crescendo hasta alcanzar un clímax agitado y grandioso.

Fabre es considerado uno de los artistas más innovadores y versátiles de nuestros días. Ha producido trabajos como artista visual, director de teatro, coreógrafo y autor. A lo largo de los años, ha creado varios proyectos en solitario para sus intérpretes, incluyendo solos de danza y monólogos de teatro tales como Angel of Death y Another Sleepy Dusty Delta Day (con Ivana Jozic); Preparatio Mortis (con Annabelle Chambon) ; y Quando l'uomo principale è una donna (con Lisbeth Gruwez), entre otros.