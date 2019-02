Viaje al universo sonoro del León de Oro

La ficha

II Ciclo La Voz Humana

Programa: Jean Mouton, Nesciens Mater; Francisco Guerrero, He mihi domine y Ave virgo sanctissima; Orlando di Lasso, Regina coeli; Tomás Luis de Victoria, Regina coeli; Johannes Brahms, Ich aber bin elend; Joseph G. Rheinberger, Sanctus; Charles V. Standford, Beati quorum via; Rihards Dubra, Duo Seraphim; Arvo Pärt, Virgencita; John Taverner, As one who has slept; Frank Martin, Credo. El León de Oro. Director: Marco Antonio García de Paz. Lugar y fecha: Monasterio de San Jerónimo, 16 de febrero de 2019