'El Informe Libélula', una novela que pretende visibilizar el síndrome de Asperger

El acoso escolar y el Síndrome de Asperger son los cimientos sobre los que se sustenta el argumento de El Informe Libélula, la novela escrita por la granadina (de Alhendín, concretamente) Alicia Torres junto a su marido, Alfonso Quero.

La obra, a juicio de la autora, ofrece la oportunidad "de ponernos en los zapatos de varios personajes, entre ellos un chico con ese trastorno del neurodesarrollo: Juan Solo". Alicia Torres explica que "su dificultad para descifrar las señales sociales lo convierten en presa fácil para los acosadores, por lo que se trata de un problema presente en todas las edades y niveles educativos, aunque es en la adolescencia cuando se agrava para mostrar su cara más dura y amarga".

Vivimos en una sociedad en la que prima, según Torres, la "buena imagen" y en la que ser diferente no está bien visto", por lo que "la narración muestra cómo se pueden superar las barreras que nos separan de los demás y encontrar lazos que nos unan a través de la defensa de valores como la empatía, justicia y el respeto a la diversidad".

El Informe Libélula es una trepidante novela que posee un ritmo frenético. El fútbol, el espíritu de los ancestrales samuráis, Star Wars, el bullying, la literatura, el síndrome de Asperger-TEA Nivel 1 e incluso el Derecho se entremezclan en una historia que no dejará indiferente al lector.

La autora explica que el motivo de haber elegido un protagonista con síndrome de Asperger está en que "por mi trabajo -es maestra de Pedagogía Terapéutica en un instituto de Almería-, en ocasiones, tengo cerca a alumnos con Asperger y sé que es algo poco conocido. Las personas con este síndrome razonan y entienden el lenguaje y las señales sociales de una forma distinta. Resultan extrañas sus reacciones si no entiendes que no todo el mundo responde de la misma manera. Por eso me interesaba abordar el punto de vista, un tanto desconocido, de alguien que es asperger, convirtiéndolo en protagonista".

Después de varios años desde que su ópera prima Las Crónicas del Agua. Río Arriba viera la luz, Alicia Torres y Alfonso Quero presentan su segundo libro. A pesar del tiempo transcurrido, nunca han dejado de escribir, aunque no siempre a cuatro manos; en solitario han abordado otros proyectos y cosechado algún que otro premio literario, si bien un fino hilo de tinta les ha mantenido unidos para, de nuevo, formar un perfecto tándem.