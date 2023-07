Lombarda: "De los trabajos de campo de Lombarda, hay editados ocho libros y grandes trabajos realizados por musicólogos y folcloristas"

Lombarda es un nombre genuino de la tradición musical andaluza. Se constituyó en el año 1980 y vivió la época de recuperación del folk en todas las latitudes del país. En sus inicios el grupo centró su interés en la música medieval y renacentista, línea que algunos de sus miembros mantuvieron incluso después de dada por finalizada la primera etapa del grupo. Pronto pasaron a interesarse por la música tradicional andaluza y se lanzaron a una tarea de recuperación e investigación de los sonidos de la tierra. Si sus grabaciones mostraban una interesante tarea de recuperación circunscrita casi en su totalidad a la comarca de la Alpujarra, ahora se extienden por la provincia de Granada. En sus discos han participado nombres ilustres como los de Enrique Morente, Eliseo Parra, Manuel Luna, Carlos Beceiro, Paco Vegara…Alentandou trabajo que 43 años después sigue vivo y activo. Compruébese en el Parapandafolk de Íllora el sábado (22h) en compañía de los salamantinos Mayalde.

No merecería alguna canción aquella tetería Trápala donde empezaron…¡cuándo no había ni teterías en Granada!

La verdad es que no sería mala idea (jajaja) Hay que reconocer que esa tetería, Trapala fue un punto de inflexión en la trayectoria de Lombarda: nos ayudó a darnos a conocer, teníamos un grupo de seguidores a los que les gustaba ir periódicamente a vernos, conocimos muchos compañeros del mundillo de la música…Fue muy bonito, pero el tema que titulamos 25, basado en los ritmos y melodías bretonas y celtas, sirve de homenaje tanto a los músicos que han pasado por Lombarda como a los lugares que nos han acogido desde nuestro inicio en la música.

En aquellos tiempos decir 'folclore' llevaba asociado calificativos de antiguo, rancio... ¿cómo ha ido cambiando esta percepción en los últimos años?

Sobre todo, con la fusión de estilos y nuevas músicas con los ritmos y melodías del pueblo y las tradiciones. También es cierto, que para mucha gente, de forma equivocada, por desconocimiento, la música folclórica estaba sólo relacionada con los grupos de coros y danzas y el canto acompañado de la botella y el almirez. Desde hace mucho tiempo, hay grandes músicos que han ido enriqueciendo sus propuestas con la música de raíz y la música tradicional ofrece una riqueza instrumental y melódica sobresaliente. Sirva de ejemplo nuestro grupo, Lombarda, que ya llevamos 43 años en los escenarios y desde el primer momento hemos mostrado una gran labor de arreglos e instrumentación basándonos en la música tradicional.

Alguna anécdota curiosa de aquellos tiempos, además de aquella cuando les dieron cuatro megáfonos como equipo de sonido…

Ves como llevamos ya mucho tiempo…Yo creo que la de los megáfonos es insuperable. También nos gustó subir al Festival de rock del Zaidín, en nuestros inicios, el público alucinaba, diciendo que hacen estos aquí con la guitarra y las flautas, y compañeros de música como Magic, TNT, 091, te animaban y apoyaban.

Si embargo en cuarenta años han grabado pocos discos ¿y eso?

Nunca ha sido una prioridad para el grupo la de entrar en el estudio, y más en los últimos tiempos con lo que ha cambiado la distribución y comercialización de la música. Antes, parecía que tenías que estar periódicamente mostrando nuevos trabajos discográficos porque era la forma de decir que estabas vivo, pero los apoyos siempre han sido deficientes, de las instituciones es mejor no hablar…como te he dicho al inicio, no es una prioridad la de plasmar nuestro trabajo en discos o colgarlo en internet, aunque sea actualmente lo más razonable.

El último ‘Cómo me lo contaron te lo cuento’, pero es una revisión en directo…

Efectivamente. Grabación dedicada especialmente, a nuestros más fieles seguidores y simpatizantes, de una forma diferente, que hasta ahora Lombarda no se había planteado: con una grabación en directo que muestre de la forma más natural el característico sonido del grupo. La grabación en directo, la realizamos en un fin de semana de septiembre, repitiendo varias veces cada tema, escogimos la que más nos agradó, canciones y romances que llegaron a nosotros por muchos de esos amigos informantes, que en algunos casos no son especialmente conocidas o llamativas. Curiosamente esta grabación puede ser la que más interés ha despertado en los componentes del grupo, tanto por la selección de temas como por la forma de prepararlo.

En Lobras les han montado un museo…

El centro de Interpretación de la Música LOMBARDA que lo componen más de 600 instrumentos. Apostaron por esta actividad cultural y deseamos que sigan haciéndolo.

Y siguen…¿No se agota nunca el cancionero popular?

La música tradicional es amplia y variada: Es parte de nuestra cultura popular, muestra lo autóctono, formas de vida, desarrollo de tradiciones, historia…es muy amplio. Sirva de ejemplo que de los trabajos de campo que he realizado en la provincia granadina y que son la fuente del amplio repertorio de Lombarda, hay editados ocho libros más grabaciones específicas con agrupaciones locales, además de los grandes trabajos realizados por musicólogos, folcloristas…