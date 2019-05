Los Punsetes y su pop con mensaje ácido aterrizan en el ciclo Granada Distrito Sonoro

"Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. / Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. / Ni un día sin hacer a alguien de menos. / Ni un día sin abrir la caja de los truenos". Los Punsetes y sus pop con mensaje ácido aterrizan este viernes en el ciclo Granada Distrito Sonoro. La banda madrileña actuará junto a los granadinos Perro Mojado a partir de las 21:00 en la explanada del Palacio de Congresos.

El conjunto publicó hace una semana un adelanto de su sexto disco, Una persona sospechosa, donde dicen "no eres de fiar, si no haces algo mal. / No eres de los míos si no la puedes cagar". El nuevo trabajo se publicará, adelanta la revista musical Mondo Sonoro, después de verano y llegará dos años después de la publicación de su último trabajo, ¡Viva! (Mushroom Pillow, 2017).

El músico asturiano Nacho Vegas, conocido por ser una de las voces indiscutibles del indie patrio aparte de por su carrera en Manta Ray y su perfil activista, pondrá la guinda en junio en una noche en la que 'abrirá' el telón Unidad y Armonía, el proyecto del granadino Miguel Martín (un 'obrero' del rock que ha formado parte de numerosas bandas locales) y que parte de un homenaje a Los Módulos y, por ende, a la música española de los 70.

Granada Distrito Sonoro, que celebra este año su tercera edición dentro del marco de Momentos Alhambra Música, es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento en colaboración con Cervezas Alhambra con el objetivo de volver a llenar las principales plazas de la capital con directos gratuitos de todos los estilos hasta junio.