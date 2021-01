La biblioteca de Andalucía proyectará 'Los días azules', el celebrado documental sobre Machado

Antonio Machado. Los días azules ha sido uno de los mejores documentales de 2020 según la revista Fotogramas. De hecho, hace tres semanas pudo verse en el programa Imprescindibles de La 2. La directora Laura Hojman recupera en esta luminosa película la memoria y la obra del escritor en el 80 aniversario de su muerte. A los valiosos testimonios de Ian Gibson, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Alfonso Guerra, Antonio Rodríguez Almodóvar, Monique Alonso, Amelina Correa o Fanny Rubio, le acompañan unas poéticas animaciones.

El filme protagonizará el programa de enero de la Filmoteca de Andalucía en Granada. Se proyectará el 20 de enero a las 18:00 en la biblioteca de Andalucía, sede la Filmoteca en la ciudad. La institución reiniciará así este enero su actividad en las sedes de Córdoba, Granada y Almería con una programación que aúna la mirada retrospectiva con un repaso a la actualidad cinematográfica. En ese repaso por la actualidad, la Filmoteca, tanto en la sede de Granada como en la de Córdoba, dedicará este mes a los últimos títulos nacionales e internacionales más significativos de la actualidad cinematográfica.

Destacan largometrajes como The Mexican Pretzel de Nuria Giménez (15 de enero a las 18:00), un diario íntimo de una mujer de clase acomodada llamada Vivian; y la francesa Fortuna de Germinal Roaux (29 de enero), un drama protagonizado por una tímida niña que vive con sus padres en las afueras de Nápoles.

La programación arrancará el 13 de enero con la película <3 de María Cantón Cabot. "Un verano en Madrid y los parques se llenan de jóvenes excitados, hiperconectados y ansiosos que liberan sus pulsiones: encontrar el amor, despertar el deseo. Y en esa irrealidad en la que todo se confunde, Ana también encuentra su particular forma de sentir", reza la sinopsis.

La biblioteca de Andalucía también proyectará The house of us de Yoon Ga-eun (22 de enero). La directora coreana muestra en este drama cómo la vida familiar disfuncional contrasta con un deseo irrefrenable de querer solucionar y volver a tiempos que fueron mejores.

Entre los estrenos también está Parking del rumano Tudor Giurgiu (27 de enero). Javier Ocaña de El País la define como una "obra con un punto de poesía de la cotidianidad; un relato entrañable". Luis Bermejo, Belén Cuesta y Ariadna Gil acompañan al actor rumano Mihai Smarandache.