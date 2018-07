María Pagés brilla en la noche granadina

La ficha 'Una oda al tiempo' Programa: Una oda al tiempo, montaje escénico de María Pagés con músicas de Rubén Levaniegos, Piotr Ilich Chaikovski, Antonio Vivaldi, George Friedrich Händel, Sergio Menem, David Moñiz e Isaac Muñoz. Compañía de María Pagés: María Pagés (dirección y coreografía) y El Arbi El Harti (dramaturgia y textos). Fecha y lugar: Teatro del Generalife, 29 de junio de 2018. Aforo: Lleno

La bailarina y coreógrafa María Pagés deslumbró en la noche granadina con su espectáculo Una oda al tiempo. De este modo, cumplía con unas expectativas en su público que durante todo un año fueron creciendo, desde que en la pasada edición del Festival de Granada tuviera que suspender su actuación por la lluvia. En esta ocasión no hubo tormenta, y el arte de María Pagés pudo brillar en todo su esplendor, presentando una propuesta escénica coherente y llena de bellos momentos.

María Pagés es hoy una de las grandes figuras del baile flamenco, y su carrera está jalonada de éxito y reconocimiento. Por eso, el verla en el centro del escenario guiando a su compañía en un espectáculo tan personal como Una oda al tiempo es, a la vez, un disfrute para los sentidos y una lección de compromiso y humildad. Artista incansable y de buen oficio, ha diseñado en esta coreografía una propuesta a caballo entre la tradición y lo contemporáneo; innovadora en muchos aspectos, el arte de María Pagés no es sin embargo transgresor, y el espectador no encuentra motivos de conflicto con el flamenco más tradicional, pese a incluir elementos tan sugerentes y dispares como la música clásica o la danza contemporánea. De este modo, su espectáculo es una obra de arte global, que abarca no sólo el baile, el cante y el toque, sino que además cuida elementos tan importantes para ella como la iluminación, el color, el vestuario, el espacio... todo ello desde la sutileza de alguien que aúna la estética y la técnica magistralmente.

La luna, metáfora dinámica del paso del tiempo, preside la escena de esta oda al tiempo, pues el espectáculo es un viaje onírico a través de las estaciones del ser humano, que aparece y desaparece en una sucesión yuxtapuesta de cuadros coreográficos. Y es que la luna es para la coreógrafa una metáfora de la vida y de la muerte, buscando su semántica en la rica mitología mediterránea. Y bajo la luna, la vida; vida encarnada por un cuadro de cuatro bailarinas y cuatro bailarines que desarrollan sus realizaciones coreográficas en torno a la omnipresente figura de María Pagés, encarnación viviente de aquella metáfora de vida y devenir.

El espectáculo se inicia con el nacimiento, el surgir de una rosa carmesí encarnada en los flecos del vestido de María Pagés, que en todo su esplendor floreció por medio de una preciosa coreografía en solitario al compás de Rubén Levaniegos e Isaac Muñoz a la guitarra, y con las voces de Ana Ramón y Bernardo Miranda. A partir de ahí, la compañía de ocho bailarines y su directora desarrollan un discurso visual muy atrayente y sugestivo, de enorme efectividad para transmitir las distintas fases de su viaje por los tiempos. Colores terrosos en los bailarines contrastan con la gama más rica de los vestidos femeninos o el brillo de los mantones. Y todo ello con una cuidada estética y una perfecta sincronía y dominio del espacio. Merece la pena mencionar a estos bailarines, a menudo dispuestos en dos cuartetos por géneros, que junto a María Pagés demostraron el alto nivel del baile español y flamenco en estos momentos: el cuarteto femenino lo formaban Eva Varela, Virginia Muñoz, Marta Gálvez y Julia Gimeno, y los bailarines masculinos, de enorme fuerza y agilidad, lo constituían José Barrios, Rafael Ramírez, Juan Carlos Avecilla y José Ángel Caspel.

Es difícil describir cada momento del espectáculo, pues durante hora y media la retina del espectador no para de recibir estímulos visuales de gran belleza, acompañados por una sensata banda sonora. Destaca por su exuberancia y colorido la realización con mantones que las cinco bailaoras realizaron con música del Verano de Antonio Vivaldi, tocada al violín por David Moñiz y al violonchelo por Sergio Menem. Igualmente sublime fue la referencia a la muerte del cisne, con música de Saint-Saens, en la que María Pagés en solitario realiza un juego de brazos con el sólo rumor del violonchelo, fusión entre lo clásico y lo flamenco. También destacó por su sutil belleza y delicadeza el juego de cruces coreográficos que se articula en torno a "Lascia ch'io pianga" de Rinaldo de Händel, prolongado hacia el espléndido final en el que María Pagés y su compañía se encarnan en un bello árbol colectivo como símbolo eterno de vida y de renacer.

No podemos dejar de mencionar e El Arbi El Harti, codirector de la compañía y responsable de la dramaturgia y la selección de textos. La métrica del flamenco, presente a través de unas evidentes bulerías que sirve para articular una divertida y aparentemente improvisada zambra, o los guiños poéticos a autores como Borges o Neruda, están también en el hilván que el verbo le marca a la música.

Una noche única en la que el Generalife se llenó de magia y de color, de movimiento y arquitectura efímera, de dramaturgia coreográfica, de texturas, luces y sombras. Fue un viaje emocional al rico universo creativo de una gran artista como es María Pagés.