Juan de Dios Salas recibe la Medalla al Mérito de la Academia de Bellas Artes de Granada

La Academia de Bellas Artes de Granada ha reconocido hoy la labor divulgadora y formativa de Juan de Dios Salas Chamorro, responsable del Cine club y del Aula de cine de la UGR y miembro de la Unidad de Extensión Cultural del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio, con la Medalla al Mérito Artístico en un pleno extraordinario celebrado el pasado 9 de junio y le ha hecho efectiva la entrega del galardón en un acto celebrado en la noche del miércoles.

En su justificación del premio, la Academia explica que “los ciclos que estructura Juan de Dios Salas Chamorro destacan por su coherencia y carácter formativo, sobre todo en lo relacionado con el lenguaje cinematográfico. Defensor de proyectar las versiones originales, sin doblaje, sus referencias se sitúan en filmotecas tan reconocidas como la británica, americana o francesa. Gracias a él muchos espectadores, en especial los más jóvenes, han conocido la Nouvelle Vague, el cine mudo o el cine clásico y directores como Lars Von Trier, John Ford o Hayao Miyazaki. Siendo responsable del Cine Club Universitario fue candidato en 2012 al premio de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía, y galardonado en 2014 con el Premio Especial del VI Festival de Cine Fantástico y de Terror de Peligros”.

La sede del Cine Club de la UGR es en este momento la Sala Máxima del Espacio Quinto Centenario, “centro de referencia para visualizar los ciclos de cine organizados por este entusiasta investigador, articulista y crítico, para quien el cine tiene un valor como arte, más allá del mensaje que intenta transmitir”, según la Academia. Juan de Dios Salas dirige el Cineclub Universitario desde 1995 y desde 2001, además, el Aula de Cine. Tanto por el cineclub como por el aula han pasado miles de personas en estas últimas más de dos décadas de funcionamiento.

El Cine club está hoy integrado en la Madraza. Centro de Cultura Contemporánea. En 1989 fue nombrado coordinador de Actividades Cinematográficas del Vicerrectorado de Extensión Cultural de la UGR. También fue director del Festival de cine mudo y cine clásico Granada Paradiso, y durante dos años responsable de programación de la Filmoteca de Andalucía.

Juan de Dios Salas ha explicado que se siente “muy honrado por este reconocimiento al trabajo de muchos años y que me otorga gente ajena a él, que lo observa desde una cierta distancia. Quienes me reconocen con esta medalla son académicos y artistas, mientras que yo soy un divulgador, no un creador. Eso me satisface mucho porque supongo que entienden que lo que hago tiene valor y cierta utilidad”.