"Ir a la Costa Tropical me trae muy buenos recuerdos de pequeño"

El esfuerzo, no desistir nunca a la hora de trabajar y poseer una de las voces más originales y peculiares del flamenco, han convertido a Miguel Poveda en uno de los grandes referentes de este género en España. Una persona amante y agradecida de lo suyo. Miguel Poveda recala hoy a las 22:00 horas en la Plaza de Toros de Motril dentro del ciclo musical Motril en Vivo, con la misma ilusión que un niño que regresa, después de mucho tiempo, a una Costa Tropical repleta de recuerdos de la infancia.

–¿Cómo se encuentra a nivel personal y profesional?

–Me encuentro en uno de los momentos más bonitos de mi vida a nivel espiritual y artístico, con muchas ilusiones, como un niño pequeño que empieza a cantar, que tiene en mente muchos proyectos y muchas ilusiones, así como expectativa en el futuro. Me siento como un chavalito que empieza.

–¿No le da vértigo contar con tantos incondicionales en sus actuaciones?

–Vértigo no, me da emoción. Siento una sensación de gratitud inmensa y de querer hacerlo cada día mejor para toda esa gente que me sigue y que le gusta la forma en la que hago las cosas.

–Sus seguidores dicen que no se cansan de ver sus actuaciones, todas son distintas. Tal vez por su pasión, sus formas diferentes de llevar el flamenco, la copla o por la puesta en escena de sus espectáculos.

–Será porque cada concierto es distinto, trato por lo menos que eso sea así. Le doy mucho margen a la improvisación, aunque lleve una estructura en el repertorio, me gusta mucho improvisar. Además, quiero estar continuamente sorprendiendo, no solamente al espectador, sino también a los músicos que me acompañan para mantenerlos siempre alerta y que ocurran cosas improvisadas. Busco que la música esté viva, es algo fundamental para mí. Es sentir que estás al borde del precipicio y ese riesgo me da mucha adrenalina.

–Estando en la provincia de Granada tengo que preguntarle por Federico García Lorca, y más sabiendo que ha sido alguien muy importante en parte de su trabajo.

–Estuve muy inmerso en su figura, casi que me arrastró de una manera obsesiva y fue un aprendizaje brutal. Federico se ha quedado conmigo y en cada concierto de alguna manera siempre está presente. Más adelante me gustaría cantarle a otros poetas, aunque Federico siempre va a ir conmigo

–¿Cuándo podremos escuchar algo de su nuevo trabajo?

–En los conciertos que estoy haciendo este verano voy mostrando alguno de los temas. El disco saldrá en diciembre y poco a poco voy mostrando lo ya grabado y terminado.

–¿Y el programa que estaba grabando para TVE con Soleá Morente?

–Trabajar con Soleá ha sido una delicia, tiene un carisma impresionante, ha sido una compañera que me ha enamorado a nivel humano porque te atrapa. Con ella tuve la suerte de pasear por Granada, pero también hemos estados por diferentes sitios de Andalucía y de España. Hemos grabado diez capítulos y se estrenará en enero.

–El año pasado actuó en La Herradura, ahora en Motril. Parece que le tiene un cariño especial a la Costa Tropical.

–Sí. La Costa Tropical me trae muchos recuerdos de pequeño porque tenía un tío que vivía en Salobreña y de pequeño venía mucho a visitarlo. Recuerdo que íbamos a Motril y comíamos roscones de jamón que me encantaban, siempre pedía le pedía ir a ese sitio [aunque entre risas asegura no recordar el nombre del sitio]. También recuerdo ir a los coches locos y a la feria de Motril. Realmente me hace mucha ilusión actuar en Motril, porque cuando vas a lugares en los que tienes recuerdos de infancia, conectas, y sucede siempre algo muy bonito. Sin duda es algo especial.

–Si nos centramos en la actuación de Motril, dentro del Ciclo en Vivo, ¿qué podrán escuchar los espectadores?

–En Motril estaré acompañado por Daniel Casares y Diego del Morao, dos genios con los que disfrutaremos de un repertorio muy de flamenco tradicional, aunque en algún momento me acordaré de Federico García Lorca y de la canción andaluza, aunque sin duda lo mejor serán las sorpresas que tengo preparadas, entre ellas algunos de mis temas nuevos.