"Miles David me dio la fuerza para crear mi propio sonido"

Cuando Bill Evans y Randy Brecker decidieron formar equipo para crear un torrente de soul, funk, jazz, blues y rock apenas podían imaginarse que su proyecto sería un éxito como pocos había dado la historia de la música: nacía Soulbop. Tres lustros más tarde se han reencontrado y vienen hoy al Festival de Jazz de Granada para celebrarlo. Ambos estarán acompañados del batería, ingeniero musical, compositor y arreglista Simon Phillips.

¿Qué tiene en común Miles Davis, Willie Nelson, Mick Jagger, Greg Allman o Herbie Hancock? Bill Evans (1958, Illinois). El músico tenía solo 21 años cuando Miles Davis lo llamó para que formara parte de su soberbia banda. Al maestro le gustó tanto que grabaron seis discos "Evans es uno de los mejores músicos con los que me he encontrado en mi carrera", llegó a decir Davis. Evans, que ha liderado bandas tan exitosas como la Soulgrass, es uno de los mejores exponentes del jazz funk rock de todos los tiempos.

-¿Por qué el saxofón?

-Aprendí a tocar el piano desde niño. En casa mi padre ponía discos de big bands y en el colegio había una banda de jazz. Cuando la vi tocar a los once años descubrí que era eso lo que quería hacer.

-Viene todo los años a España. ¿Tanto le gusta tocar aquí?

-Llevo más de 30 años viniendo a España y con mis bandas desde hace décadas. Me encanta tocar para ustedes. Son respetuosos y apasionados. Conocen perfectamente la carrera de los artistas. Sí, me siento como en casa muy lejos de casa.

-En este país está de moda el swing y el jazz muy clásico. ¿Qué opina de esas músicas hechas ahora en 2018?

-Creo que el swing y el jazz siempre han estado de moda y siempre lo estarán. Diferentes tipos de música ganarán y perderán popularidad todo el tiempo. Es la naturaleza de la música. A medida que los jóvenes envejecen, quieren experimentar diferentes tipos de música, lo que puede volver a poner algo en la moda. Cuando esos jóvenes tengan sus propios hijos, ese mismo ciclo comenzará de nuevo. Su naturaleza humana.

-Es inevitable que le pregunte por su estancia con Miles Davis. Todo el jazz contemporáneo pasa por él...

-Éramos grandes amigos, dentro y fuera del escenario, y tengo grandes recuerdos de esa etapa. Me dio la fuerza necesaria para poder crear mi propio sonido y me enseñó a perder el miedo y a tener confianza. Miles respetaba siempre mi criterio sobre los músicos e incluso me dejó proponer con qué otros músicos quería tocar en su proyecto y yo le hablé de guitarristas como John Scoffield o Mike Stern y de Marcus Miller por ejemplo.

-¿Guarda algún recuerdo de esa época especial?

-Tengo muy buenos recuerdos... Recuerdo tocar delante de 3000 personas con Miles Davis en 1981 en Nueva York. Era nuestro segundo concierto. Eso fue increíble.