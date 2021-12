Nacho Guerreros y Kike Guaza llegan a Granada este fin de semana con 'Juguetes Rotos'

La amistad es una fuerza inevitablemente arrolladora, una muestra de apoyo incondicional que se encuentra en los peores momentos, que ayuda a avanzar motivados y lo más importante a expresar a uno mismo tal y cómo es. Una historia de amistad es lo que narra la función de Juguetes Rotos, una obra sensible que aborda temas tan actuales como pasados. Siguiendo la línea de una amistad, la de Mario y Dorin. La obra se estrena en la ciudad de Granada este próximo día 17 de diciembre a las 20:30 horas con otra función prevista para el día sábado 18 a las 19:00 horas, ambas en el teatro municipal Isabel la Católica. Una obra en la que los personajes narraran una historia que no dejarán indiferente a nadie.

Mario es un joven que abandona su pueblo, y la otra, una mujer transexual que viene del mundo del espectáculo. Una historia reveladora y profunda que hace acompañar al cambio de los personajes a lo largo de la obra, con un mensaje de aceptación y apoyo que no dejará insatisfecho a nadie. Situada la obra en la época donde la extravagancia mágica contrastaba con una España endurecida por ley de vagos y maleantes. En este contexto Mario hará un recorrido para acercarse a sí mismo y aceptarse sin miedos, con las palabras de Dorin retumbando a su alrededor: "Lo importante no es que te vean, sino que te vean como tú quieres que te vean". Este proyecto explora una reflexión sobre la identidad sexual y de género en las décadas de los 60 y 70. Una época de cambios sociales que redefinió la España de la época, donde las personas que no encajaban se agrupaban con miedo en los escenarios, su refugio durante tantos años.

La obra se construye a través del trabajo de los dos únicos actores que aparecen en la obra. Por una parte tenemos el trabajo de Nacho Guerreros, quien prácticamente no abandona el escenario y muestra este cambio progresivo de su personaje, alguien con dudas y anhelos que se va transformando a lo largo de este proceso. Por otra parte esta el trabajo de Kike Guaza, quien aborda la caracterización de todos los personajes alrededor del protagonista. Entretejiendo entre ambos los episodios de una vida que a pesar de ser ficción se alimenta de las múltiples historias reales. Ambos actores fueron, además, galardonados en 2020 por su papel en esta función, como Mejor Actor de Reparto Kike Guaza y Mejor Actor Protagonista de teatro para Nacho Guerreros, ambos por la Unión de Actores.

La directora argentina, Carolina Román, se caracteriza en sus obra por un registro sencillo para el espectador que lleva la obra desde la comedia hasta la más trágica función, un estilo oscuro que profundiza en temas importantes, como la aceptación de uno mismo. Su poética, sin embargo, alberga una compleja cotidianidad que la revista Godot ha destacado. Incluyendo esta revista a Carolina Román en su «G21» de principales dramaturgos contemporáneos de lengua española en nuestro país.