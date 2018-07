Neuman y Rodrigo Leão, primeras espadas del festival Tendencias

La vigesimosegunda edición del Festival Tendencias, que se celebra del 30 de julio al 3 de agosto, contará con las actuaciones del músico portugués Rodrigo Leão, de la banda del murciano Paco Román, Neuman, y del dúo Brigada Bravo&Díaz, formado por Antonio Bravo y Germán Díaz, que presentan su nuevo espectáculo Músicas en Guerra.

Además, el festival costero, organizado por el Ayuntamiento de Salobreña en colaboración con la Diputación, combinará en el mismo programa música, artes plásticas, exposiciones y actividades audiovisuales con conferencias, exposiciones y cine.

El evento fue presentado por la diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo, la concejal de Cultura de Salobreña, Belén Sánchez, y el batería de Los Planetas, Eric Jiménez.

La diputada provincial señaló que este festival "sigue manteniendo una marca de garantía y de calidad avalados por grandes figuras que han pasado por Salobreña y han dejado un sello musical tanto del mundo del el jazz, el pop, el rock, el flamenco o las músicas del mundo".

Entre las actividades paralelas destacan la conferencia sobre la importancia de la memoria y la música pop de Eric Jiménez, el bajista de Los Planetas y Lagartija Nick, junto al periodista Carlos Pérez de Ziriza y la exposición Poemas visuales sobre loza del artista y periodista madrileño Alberto Gayo.

También, el documental One more time with feeling, sobre el músico australiano Nick Cave y cómo la pérdida de su hijo Arthur en un accidente afectó a la creación artística de su nuevo disco.