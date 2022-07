Noche de cine y emociones

La Ficha Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia Programa: John Williams, Tributo al compositor con la interpretación de una selección de algunas de sus mejores bandas sonoras. Director: Víctor Pablo Pérez Narrador: Salvador Vidal Lugar y fecha: Palacio de Carlos V, 01 de julio de 2022 Clasificación: 5 estrellas

Víctor Pablo Pérez, director honorario de la Orquesta Sinfónica de Galicia, debutó en el Festival de Granada dirigiendo a la cantera profesional de dicha formación, la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, un numeroso elenco de magníficos músicos pese a su juventud que demostraron con solvencia y una técnica interpretativa depurada estar preparados para ser las promesas de la música orquestal del presente. Bajo el título Música de cine. Tributo a John Williams, se pusieron en atriles algunos de los títulos más emblemáticos en la carrera del compositor, sin duda uno de los grandes nombres de la banda sonora.

John Williams es memoria viva de la música cinematográfica; sus inicios, a comienzos de los setenta, revelaban ya un profundo conocimiento del lenguaje orquestal y de las cualidades expresivas de la tímbrica, habilidades muy necesarias a la hora de construir una banda sonora. Pero, además, se le puede considerar un maestro del género por muchos más motivos, tanto por ser el creador de melodías que permanecen en la memoria colectiva por su fuerza y su originalidad como por su destreza en aspectos menos evidentes como son su genial sentido de la orquestación, su maestría en las transiciones o su habilidad para crear y mantener la necesaria tensión argumental en su música. Rendir tributo a su música es, sin duda, revisitar algunos de los momentos más emocionantes de la gran pantalla en los últimos sesenta años, pues sin su música los tiburones no darían tanto miedo, Hogwarts no sería un lugar mágico o los dinosaurios no habrían vuelto a caminar sobre la tierra.

En el escenario, junto a director y orquesta, hubo un protagonista de excepción, el actor de doblaje Salvador Vidal que hizo las veces de narrador del espectáculo. Vidal ha sido la voz de actores como Ed Harris, Harrison Ford, Mel Gibson o Lian Neeson, entre otros; es decir, ha sido la voz del abnegado marido en Quédate a mi lado, de Han Solo en Star Wars o de Indiana Jones, del veterano coronel Benjamin Martin en El Patriota o de Oskar Schindler en La lista de Schindler. Testigo de excepción de la producción de John Williams y protagonista en el doblaje de varias de sus películas, el actor prestó de forma magistral su voz profunda y llena de matices a la narración del concierto, contribuyendo así a potenciar su carga emotiva y a evocar, junto a las imágenes proyectadas, grandes momentos del cine.

En lo musical, la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia demostró ser una formación versátil y con un poderoso sonido, muy a propósito para el programa, que se abrió con Summon the heroes, una fanfarria de carácter heroico con la que se repasó la trayectoria profesional de John Williams. Temas tan emotivos como Munich o El patriota se enlazaron con otros más expresivos y penetrantes, tales como el escalofriante leitmotiv rítmico de Tiburón o la magia de Harry Potter, donde el uso de la celesta y los instrumentos de viento son clara evidencia de la preclara visión que Williams tiene a la hora de crear atmósferas y definir el marco psicológico de los personajes.

El programa tuvo grandes momentos estelares, como la interpretación de los temas principales de Jurasic Park o de La lista de Schindler, en el que hay que destacar el papel solista del concertino de la orquesta haciendo el solo que lleva el nombre del filántropo alemán. Pero sin duda, el momento culmen del concierto estuvo protagonizado por la saga universal Star Wars, un elenco de temas musicales del más alto nivel que muestra un abanico de recursos y técnicas compositivas, desde las referencias jazzísticas del Tema de la cantina al épico y marcado compás de la Marcha imperial. Genio del leitmotiv, Williams ha dejado escritas algunas de las más bellas melodías destinadas a los personajes de esta epopeya espacial: Vader, Luke y Leia, Yoda, o el tema principal, considerado por la Biblioteca del Congreso de los EEUU como una de las melodías más relevantes del siglo XX.

Víctor Pablo Pérez sacó en todo momento el más bello sonido a la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, cuyos componentes tuvieron múltiples oportunidades en este programa de desplegar sus habilidades, ya que la música de Williams ofrece numerosos pasajes solistas en todas las secciones. Puesto en pie en unánime aplauso, el público que llenaba hasta la bandera el Palacio de Carlos V no cesó en su empeño de obtener del director un bis, el cual regaló el emblemático tema de las películas de Indiana Jones. Y como quiera que los aplausos continuaron incesantes, Víctor Pablo Pérez regaló como bis una pieza ya interpretada, el Tributo a los compositores del cinema en el que Williams resume magistralmente veinte temas históricos de la historia del cine. En la memoria queda una noche llena de estrellas digna de ser recordada en sincero y merecido homenaje a este gran compositor de bandas sonoras que ya forma parte de la historia del séptimo arte.