El Nuevo Museo Munch, la Alhambra y El Garaje de Madrid, finalistas en los FAD

Una intervención en una edificación del jardín de la Alhambra, el nuevo museo Munch de Oslo, El Garaje de Madrid o la biblioteca y archivo de Grandôla (Portugal) son algunos de los proyectos seleccionados como finalistas en los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo. Arquin-FAD, asociación impulsora de los Premios, había cerrado la convocatoria con un total de 542 obras presentadas: 434 correspondientes a los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, 75 en los Premios FAD de Pensamiento y Crítica y 33 en los Premios FAD Internacionales, entre los que han salido 16 proyectos finalistas y 58 obras "seleccionadas" en las diferentes categorías.

Estos galardones son los más longevos de Europa en el sector y uno de los más prestigiosos de la península ibérica. Se instituyeron en 1958 con el objetivo de impulsar las corrientes de vanguardia y reconocer la calidad en los nuevos caminos e investigaciones abiertas respecto a los lenguajes tradicionales.

Las obras finalistas y seleccionadas de esta nueva edición se podrán ver a partir del 2 de junio y hasta el 28 de agosto de 2022 en el marco de la exposición El mejor diseño del año, en el Museo del Diseño de Barcelona.

Jurado

El jurado que ha valorado las obras estaba formado por reconocidos profesionales del sector: Inês Lobo como presidenta y Paloma Cañizares, Josep Puigdomènech, Pep Quilez, Maria Rubert de Ventós y Jorge Vidal como vocales.

En la categoría de Arquitectura el jurado ha destacado aquellas obras que dan respuesta a las necesidades actuales y abordan temas contemporáneos, ya sea en las ciudades o en el paisaje: "Estas obras buscan aportar soluciones a los retos ambientales y sociales mediante planteamientos útiles y bellos, vinculando los programas a la lógica del lugar, y a través de técnicas coherentes, con el entorno y las urgencias que reclama la situación presente".

En cuanto a la categoría de Interiorismo, se han valorado especialmente propuestas de "cambio de uso y de rehabilitación patrimonial que aborden la reutilización o la recalificación desde una perspectiva holística, que permita comprender las preexistencias, que las sepa valorar y las redescubra en su transformación".

El jurado profesional de los Premios FAD Internacionales, está presidido este año por Carme Pinós, a la que acompañan Pere Buil y Diane Gray como vocales.

Arquitectura

En la categoría Arquitectura son finalistas Llacuna (Barcelona), ocho viviendas de protección pública de alquiler en Palma (Baleares), el Centro Social El Rosal (Tarragona), la Casa Costa (Barcelona), el ambulatorio Cotet (Barcelona) y la Casa Azul (Portugal).

'Una ventana a un jardín de la Alhambra' opta al premio en la categoría de Interiorismo

Interiorismo

En Interiorismo, optan al premio Una ventana en un jardín de la Alhambra. Rehabilitación de la edificación anexa al Baño de la Mezquita de la Alhambra para espacio expositivo del legado artístico y musical de la familia Barrios (Granada); El Garaje (Madrid); y la rehabilitación del Paço dos Condes de Ourém (Portugal).

Internacionales

Los Premios FAD Internacionales han recibido este año un total de 33 propuestas de las cuales se han escogido 6 proyectos finalistas y 3 proyectos seleccionados, los cuales destacan el trabajo de los arquitectos de la península en el contexto internacional con obras en Noruega, Perú, Senegal, Italia o Dinamarca.

Este año, el jurado ha considerado necesaria la creación de dos subcategorías para el premio (arquitectura-ciudad y paisaje e interiorismo-intervenciones efímeras), debido a los dos tipos de obras claramente diferenciadas que participaban este año.

Son finalistas de los FAD Internacionales el Nuevo Museo Munch (Noruega), de Juan Herreros y Jens Richter; la Escuela infantil en la comunidad de Cerro Colorado (Perú), del Atelier Ander Bados; la Escuela de secundaria CEM Kamanar (Senegal), de David García; In Conflict, representación oficial portuguesa en la 17ª Bienal de Arquitectura de Venecia (Italia), de Depa Architects y Miguel Santos; Enclosure. Pavilion at the Utzon Center (Dinamarca), de los catalanes TEd’A arquitectes ; y Air/Aria/Aire (Venecia), de Olga Subirós