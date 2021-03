El Teatro Alhambra cierra mañana el primer trimestre del año con el espectáculo The Mountain, the Truth & the Paradise, interpretado por Pep Ramis y codirigido por él, junto con María Muñoz. A las 12: 00 horas comenzará el espectáculo en este espacio, dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio. “Esta producción nace de la necesidad de construir una ficción personal, de poner al día la experiencia de los últimos trabajos e investigar sobre los intereses artísticos presentes. Trabajar en solitario quiere decir también revisitar las herramientas acumuladas del oficio de creador escénico después de una larga trayectoria” explica el codirector.

En su opinión el montaje The Mountain, the Truth & the Paradise es un universo poético que se pregunta sobre el sentido de lo divino y de lo vulgar, sobre la espiritualidad y la ignorancia, sobre la belleza y la banalidad. La capacidad de transformación del intérprete en un espacio blanco y desnudo, y la precisión del gesto y de la voz son la apuesta fundamental en la dramaturgia de una pieza que propone un viaje cambiante, emocionante y lleno de múltiples estímulos.

Esta producción surge de la necesidad de poner al día la experiencia de sus últimos trabajos

Desde 1989 Mal Pelo ha presentado cerca de una veintena de espectáculos. En 2001 Pep Ramis y María Muñoz impulsan L’animal a l’esquena, un centro de creación e intercambio multidisciplinar en una masía de 19 hectáreas situada en Celrà (Girona). Un refugio que fomenta la experimentación y el intercambio de ideas y experiencias entre directores de escena, músicos, videoartistas, teóricos y bailarines que participan en residencias, talleres y laboratorios.

Pep Ramis nació en Mallorca en el seno de una familia en la que la música y la pintura están muy presentes. A lo largo de su formación estudió violonchelo, títeres y técnicas de voz. Desde su infancia, el dibujo forma parte de su imaginario cotidiano. Su interés por la escena nace en 1985 al encontrar en esta un lugar de confluencia de todas sus experiencias anteriores, siendo el cuerpo el eje vertebrador.

Mal Pelo ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Dansa 2002 otorgado por la Generalitat de Catalunya por el espectáculo L’animal a l’esquena y por la iniciativa del centro de creación de Celrà con el mismo nombre. También ha recibido el Premio Nacional de Danza 2009/ Modalidad de creación otorgado por el INAEM-Ministerio de Cultura en reconocimiento a la trayectoria de la compañía en el ámbito de la creación coreográfica y en la apertura de nuevos caminos en la danza contemporánea. En 2020, The Mountain, the Truth & the Paradise ha recibido el premio a mejor espectáculo según la APDC (Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña)...Mal Pelo es compañía residente desde el año 2000 en L’animal a l’esquena.

Ramis ha contado, a lo largo de todo el proceso de creación, con la colaboración de Jordi Casanovas y María Muñoz en la dirección, August Viladomat en el diseño de la iluminación y de Fanny Thollot en el diseño del espacio sonoro. María Muñoz desarrolla una faceta de investigadora y pedagoga del movimiento dentro del grupo. También edita y estimula la creación de textos para la escena. Actualmente es coreógrafa, bailarina y codirectora del centro de creación L’animal al’esquena en Celrà, Girona.

Las localidades, que tienen un precio único de 18 euros, pueden adquirirse en la página web del teatro (www.teatroalhambra.es), donde también pueden consultarse los protocolos anticovid del espacio escénico, y en taquilla, desde una hora antes del inicio del mismo.