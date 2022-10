‘Once There Was a Sea…’, Premio AguaGranada del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada

Once There Was a Sea… de la directora Joanna Kozuch se llevó anoche el Premio AguaGranada, que clausuró su 28 edición en una gala en el teatro Isabel la Católica donde dio a conocer el resto del palmarés y que fue amenizado con la música de Maestro Espada.

Presentada como un corto documental, Once There Was a Sea... se centra en el mar de Aral y cómo, poco a poco, se ha ido secando y desapareciendo con él toda la vida que lo rodeaba, no solo los animales, sino también las comunidades que se habían establecido alrededor de él.

La película de Kozuch ha sido una de las ocho películas premiadas en esta edición. Comparten el podio Tatuado nos ollos levamos o pouso, de Diana Toucedo, que se lleva la Mención Especial Competición Aguaespejo; Haulout, de Evgenia Arbugaeva y Maxim Arbugaev, que gana el Premio de la Crítica; San Simón 62, de Irati Gorostidi y Mirari Echávarri, que se marchan de Granada con el Premio AAMMA a la Perspectiva de Género bajo el brazo; Flor bajo el agua, de Aitor Oñederra, que ha sido reconocido con el Premio de la Juventud; Night of the Living Dread, de Ida Melum, que se lleva el Premio del Público;y finalmente El día que volaron la montaña, de Alba Bresolí Aliberch, que ha sido distinguida con la Mención Especial Competición Internacional.

Con esta gala, el Festival de Jóvenes Realizadores baja el telón de una edición que arrancó el pasado martes 25, aunque en realidad ya había comenzado con el pase gratuito de Alcarrás, la candidata española a los Óscar y cuya directora, Carla Simón, también se dejó ver por la programación del festival.