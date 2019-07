“Quiero retarme a mí y a mi audiencia”

–Estará en la memoria de muchos espectadores interpretando Georgia con J. Cullum. ¿Cómo lo recuerda usted?

–¡Claro! Cómo lo voy a olvidar, Jamie y yo somos amigos y de vez en cuando cantamos juntos cuando coincidimos cerca en el programa de algún festival. Él es un gran artista y le tengo mucha admiración.

–Y en Granada con McCoy Tyner y Potter… ¡Menuda noche dieron!

–Trabajar con McCoy Tyner fue uno de los mejores momentos de mi vida. Verdaderamente una experiencia increíble! Él es uno de los más grandes músicos del mundo.

–¿Qué le llevó hasta Billie Holiday?

–Que la he escuchado durante toda mi vida y siempre me ha impactado por su vida –complicada y siempre muy digna– y sus maneras de cantar. Sabía que alguna vez tendría que acercarme a sus canciones, y la proximidad del aniversario de su nacimiento precipitó la posibilidad.

–¿Billie decía que se quedaba sin fuerzas cantando Stange fruits ¿Cómo es su relación con esa canción?

–Es difícil poder cantarla todas las noches, es emocionalmente agotador. Debido a que es la misma vieja historia ¿vieja?: continuamente leemos noticias sobre agresiones a la comunidad negra, y todo podría hacer pensar que era lo mismo que había vivido Billie Holiday. La sociedad abusó de ella durante toda su vida… y la violencia hacia los afroamericanos en este país por racistas nunca ha parado desde el primer día.

–Siendo alguien que ha explorado distintos géneros musicales, ¿en cuál de ellos se siente más cómodo?

–En realidad me siento cómodo en todos. Es como cuando despiertas y piensas en qué es lo que te quieres poner ese día. Me gusta usar corbatas y zapatos elegantes, pero también me encanta usar gorra y tenis, lo que no me gusta es usar la misma ropa todos los días. Así me siento con la música, quiero divertirme con ella y quiero retarme a mí mismo y a mi audiencia. Creo que más bien no me siento cómodo cuando no estoy haciendo música.

–Sus últimos trabajos se orientan hacia el R&Blues...

–Pasé mucho tiempo escuchando mucha música de los años 70 y creo que hay en mi música muchos ecos de ese tipo de R&B y funk, también la relación que la gente tenía entonces con sus comunidades e iglesias. Bebo de ese conjunto de tradiciones, pero con una producción contemporánea. Pienso que la diferencia entre mi música y lo que hacen mis contemporáneos es que le tengo más respeto. Hablo de historia, memoria, cosas que si puedes retomar puedes hacer un mejor futuro para ti y otra gente.

–Qué puede decir del disco Learn on me.

–Cuando descubrí que Bill cumplía 80 años este año, pensé que sería un buen momento para hacer una serie de conciertos en su honor. Cuando hablas de artistas como Stevie Wonder, Aretha Franklin, Carole King, Bob Dylan, Elton John... Estás hablando del Olimpo y un disco de homenaje tiene que tener una motivación especial y siempre hacerlo desde el respeto manteniéndote fiel a la intención de las canciones originales. Withers es respetado como uno de los grandes, y yo sobre todo quiero traerle felicidad a él y a sus fans, porque yo lo soy. Cantar a Bill Withers me ha devuelto a mis raíces de jazz.