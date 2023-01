Reconocimientos para recuperar credibilidad

El veterano periodista Rafael García Manzano, el dibujante fallecido Francisco Martín Morales y la redactora de Onda Cero Ana de Gracia han sido los ganadores del primer Premio de Periodismo, que otorgó ayer la Asociación de Periodistas de Granada (APG) en un acto desarrollado en el Auditorio de Caja Rural. El colectivo retoma así estos galardones que, bajo tres nombres míticos de la profesión, como el Defensor de Granada, Seco de Lucena y Constantino Ruiz Carnero, distinguen respectivamente el mejor trabajo anual en los medios de comunicación de la provincia, la trayectoria profesional y la libertad de expresión.

El Premio Luis Seco de Lucena fue para Rafael García Manzano, cuya biografía es todo un ejemplo de modestia y difícil de igualar: terminó Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid en 1958 y se jubiló como redactor jefe de Ideal en Granada. Además, fue redactor del Diario de Cuenca, jefe de cierre en El Ideal Gallego y delegado de Ideal en Jaén. En dos ocasiones presidió la ya extinta la Asociación de la Prensa de Granada y fue director del también desaparecido Museo de la Prensa de la capital. Fue el alma y motor de la redacción de Ideal en los año 70 y 80, maestro de periodistas, memorialista de las biografías de muchos redactores granadinos de la primera mitad del siglo XX. El jurado de los premios destacó su compromiso durante su trayectoria profesional con los aspectos profesionales y deontológicos del periodismo.

García Manzano, en su intervención ante los asistentes al acto, repasó su vida en los periódicos y arguyó que “las crisis periodísticas son crisis de periodistas exclusivamente y no de medios”, a lo que añadió: “Creo que hay que buscar el camino y la unión entre el lector y el periódico”. Al hilo, en tiempos en los que parece que el papel es menospreciado, esgrimió: “Los periódicos han ganado ya bastantes guerras; contra la televisión, contra las radios y ahora también superará la de estos medios modernos en los que se facilitan noticias sin ningún control”. García Manzano no quiso dejar pasar la ocasión para dedicar el premio que ayer recibió a su padre, Rafael García Fernández de Burgos, del que dijo: “Fue el que me inculcó a seguir en esta carrera de servir a los ciudadanos”, y apostilló: “Sigo enamorado del periodismo y si volviera a nacer, sería periodista”.

El Premio Constantino Ruiz Carnero a la libertad de expresión recayó en Francisco Martín Morales, que murió en 2022 y que perteneció a una generación de humoristas gráficos que participó en la transición de la dictadura franquista a la democracia. Si en el lado positivo le supuso su crecimiento artístico y consolidación como dibujante, en el negativo le trajo numerosos encontronazos con la censura, años de prohibiciones absurdas y decenas de comparecencias en juzgados civiles y militares que lo convirtieron en un adalid de la libertad de expresión.

La distinción la recogió su viuda, Magdalena de los Heros, quien dijo que entiende la concesión del premio como que era “un reconocimiento en defensa al derecho a dibujar a hablar y a expresarse sin tapujos, una idea fundamental por la que lucho desde que allá por los años sesenta inició una carrera fundamentada, en gran medida, en la defensa de la libertad de opinión por encima de los intereses del poder político y de los editores”.

El Premio El Defensor de Granada fue para Ana de Gracia por su reportaje Operación Trizub. El valor en el tiempo, emitido por Onda Cero Andalucía. Periodista por vocación, el 24 de febrero de 2022, al estallar la guerra en Ucrania, recordó que “el periodismo es meterse en líos” y se unió al convoy de los Guardias Civiles Solidarios. Una historia que nació en Granada, tuvo siete días de viaje –por una ruta secreta– a bordo del Air Force One, como llamaron a la furgoneta de la oenegé, cruzando toda Europa hasta convertirse en un programa radiofónico.

Ana de Gracia reflexionó sobre “las cosas buenas que me está regalando esta Operación” y subrayó lo bonito que era para ella, en una tarde tan fría como la de ayer, “recibir este abrazo por parte de los compañeros de profesión”. Sobre el reportaje que realizó sobre el viaje hasta la guerra en Ucrania no dudó en afirmar que “es una Operación que nunca tendría que haberse realizado”, para agregar que “este premio para todas las personas y protagonistas que hemos visto en el vídeo, personas claves en estas historias rotas que hemos podido contar a través de la radio”.

En el desarrollo de la entrega de los Premios de Periodismo Andrés Cárdenas, como presidente de la APG, aprovechó para presentar a la sociedad granadina la constitución de la Asociación de Periodistas de Granada, que se constituyó en 2019, ya que “había desaparecido la Asociación de la Prensa y Granada era la única capital española que no tenía representación en la FAPE, la Federación que engloba a las asociaciones de toda España y por eso, tras su inscripción en el registro y la formalización en al FAPE comenzamos la andadura en 2020”.

Cárdenas dijo que “nuestra primera intención era ponerla en marcha y dejarla en manos de profesionales más jóvenes, ya que para disfrutar del oficio de periodista hay que ser joven y un poco inconsciente, como para enamorarse o firmar hipotecas. Después intentamos que ocupara la presidencia un periodista o una periodista en activo y con ganas de luchar y no alguien como yo, pero esta profesión, la de periodista, es una actividad que hoy día lleva pegada a su chepa la desilusión, cuando no el desánimo y la apatía, por la crisis en la que se encuentra inmersa”. El presidente de la APG, terminó aduciendo que “pienso que no es el periodismo lo que está en crisis, sino su modelo industrial. En el periodismo lo esencial es el contenido, no sus soportes. Sólo hay un periodismo, el que hacen periodistas solventes con preparación específica para acceder a los hechos, transmitirlos e interpretarlos según un método crítico y unas reglas éticas. Y eso es lo que esta asociación debe defender”.