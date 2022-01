Sergio García repite la gesta de firmar la portada en 'The New Yorker'

Sergio García repite la gesta de firmar la portada de la revista The New Yorker, un referente del mercado norteamericano de publicaciones. Da la casualidad que el dibujante granadino realizó la portada del númeró que salió por estas mismas fechas el año pasado. En esta ocasión se ha inspirado en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York (MOMA) para realizar una pieza sobre los centros expositivos de las ciudades.

La relación del profesor de la Universidad de Granada con la revista se inició a raíz de la publicación con Nadja Spiegelman de Lost portain NYC en la editorial Toon Book, que resultó elegido como uno de los mejores cómic infantiles de ese año. "A partir de ahí el The New York Times me propuso hacer una pieza para ilustrar un cuento de nuestra infancia y elegí Rip van Winkle, un relato corto de Whasington Irving que siempre me gustó y era de un autor que estuvo en Granada", explicó el dibujante a este diario. "A partir de ahí he ido proponiéndoles trabajos y los han ido cogiendo todos. Creo que llevo 8 o 9 piezas".

Docente de la Facultad de Bellas e ilustrador Sergio García, también ha conseguido la medalla de plata en la categoría de Ilustración de los premios ÑH, unos galardones que reconocen la excelencia en el diseño periodístico de España, Portugal y América Latina. García, colaborador también del New York Times entre otras publicaciones, logró este premio por una ilustración que sirvió de portada para Babelia, el suplemento literario y cultural de El País, en un número especial dedicado a la Feria del Libro de Madrid publicado en 2019. Sergio García, también dentro de su faceta como ilustrador e investigador, expuso en el Centro José Guerrero la muestra Viñetas desbordadas, junto a Max.