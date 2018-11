El mayor seductor de la música

Un famoso anuncio para televisión de una cadena de radio encadenaba imágenes de los vídeos musicales más famosos de la historia sin ningún tipo de audio y terminaba con una nota que decía que la música que faltaba al anuncio estaba grabada en el corazón de los oyentes. Lo mismo puede decirse de la mitad de las canciones de Sinatra, porque sólo con escribir su título resuenan en el que lee la música de temas como New York New York, I’ve got you under my skin, Come fly with me, Strangers in the nigth, Fly me to the Moon o My way...

Esta última canción da título al musical que se presenta mañana en Granada, una producción autóctona que tiene previsto comenzar su gira española a partir de su estreno mundial el fin de semana en el Palacio de Congresos.

Su director artístico, Guillermo Morente, define el espectáculo como "un concierto teatralizado en el que se narra su vida". "Se puede considerar un musical aunque no con la fórmula al uso de coreografías con cuerpo de baile", explica.

En este caso, el equipo de My way: el musical, más que numeroso en su cuerpo de baile lo es en el apartado de la orquesta: los 17 músicos que componen la OYK Big Band, una formación que se fundó en 2014 con motivo del 34 Festival de Jazz de Granada pero que cuenta pese a su juventud con una dilatada trayectoria.

A esa orquesta se une la voz clave de este espectáculo, la de Martin Joseph, un cantante irlandés especializado en el repertorio de Sinatra, al que se suman cuatro actores que van llevando a escena distintos episodios de la vida de esta leyenda de la música.

Pero el principal atractivo de My Way: el musical reside en el propio Sinatra, que cuenta todavía con infinidad de seguidores, cuando no fanáticos, a los que se añaden los amantes de las canciones tradicionales americanas, del jazz y la música swing. Porque My Way: el Musical es la celebración de la mística de Frank y la música que lo hizo famoso. Para ello se recrea el ambiente de club nocturno desde el que los cuatro amigos convocados realizan un viaje a través de la vida de Sinatra.

Porque el show llevará a los espectadores desde sus inicios en el barrio de Hoboken en New Jersey, hasta su primer gran éxito como cantante en Nueva York en 1940, a la brillante ciudad de Las Vegas de 1960 con sus colegas del Rat Pack, y sus actuaciones finales en la década de 1990, ya considerado como el "mejor cantante americano de todos los tiempos".

"La figura de Frank Sinatra lo tiene todo para resultar atractiva. Fue un seductor de los más grandes que ha dado la historia y no sólo con las mujeres, con cualquier oyente. Tenía una facilidad para transmitir sus canciones y llegar a todo el mundo... Más que cantar contaba historias. Como se dice en el guión, todas las mujeres querían estar con él y todos los hombres querían ser como él", resume Guillermo Morente sobre la elección del cantante y actor de New Jersey para edificar un espectáculo sobre su mito.

Las dos parejas de actores narrarán teatralmente diversos aspectos de su personalidad, reseñas históricas, anécdotas y curiosidades, ayudados de proyecciones de escenas y fragmentos de vídeo de la vida del artista. Todo ello dentro de un contexto musical, en el cual actores, cantante y banda interactúan a través de una selección de 20 temas.

Con la producción ejecutiva de Manuel Fernández, de Mafer Booking y la dramaturgia de Javier Parra, el equipo lleva más de un mes ensayando para este montaje, aunque el director artístico ha dedicado seis meses al proyecto que ahora ve la luz.