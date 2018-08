"Solo con originalidad e ingenio se puede reivindicar la producción local"

De Mataró a conquistar el espacio y el tiempo. Luis Tinoco fue uno de los responsables de los efectos especiales de Interestellar, la oscarizada película de Nolan. Con el resto del equipo que forman Onirikal Studio, este catalán ha puesto los efectos especiales a una importante parte de la producción nacional e internacional, incluido el anuncio de la Lotería de Navidad. Uno de sus últimos proyectos es el cortometraje Caronte, premiado en el festival de Alhama.

-Todos sus cortometrajes tienen referencias al terror o cierto aire postapocalíptico. ¿Por qué esa visión tan negativa?

-Es verdad que tengo una visión bastante pesimista sobre el futuro de la humanidad y lo que nos mueve a hacer las cosas. De todas formas no creo, o por lo menos conscientemente, que lo haya plasmado en mis proyectos. Al revés (risas). Me he esforzado hasta la fecha en que no se note ese negativismo en mis cortometrajes. Y es algo que no tengo pensado volver a hacer, dulcificar mi visión sobre lo que somos y hacemos. De todas formas no estoy de acuerdo con que el genero de terror lleve implícita una visión negativa de la vida.

-Ha dirigido tres cortometrajes ¿tiene pensado dar el salto al largometraje?

-Sí, actualmente nos encontramos preparando un largo de ciencia ficción. Algo muy embrionario todavía, pero que se está convirtiendo en una meta ambiciosa por la que voy a pelear hasta el final. Solo nos falta lo que al resto de creadores con ilusión, el dinero (risas).

-Su primer cortometraje y una nominación a los Goya. ¿Cómo tomó la noticia? ¿Cree que le ayudó en su carrera posterior?

-La verdad es que el corto se presentó a los Goya por parte de una representante que trabajaba para la difusión del proyecto en la productora. No es algo que buscase yo de antemano, pero sí es verdad que pensaba que se notaría a nivel de clientes en la productora o de encargos de proyectos, pero no recuerdo que tuviésemos un repunte claro de nuestro trabajo. Aunque el hecho de ser un director nominado a un Goya seguro que de manera indirecta algo ha calado. No lo sé.

-Ha instalado su estudio en Mataró, el lugar donde nació y creció ¿es hora de reivindicar la producción local frente a la hegemonía estadounidense?

-Creo que hay que hacer grandes historias, interesantes, originales, que nos sorprendan y que puedan competir con el festín de fuegos artificiales que llevan implícitas las cintas de Hollywood. Solo con originalidad e ingenio se puede reivindicar la producción local frente al monstruo de Hollywood. En España estamos a años luz de poder hacer unos Vengadores o un StarWars, por eso tenemos que tirar de originalidad e ingenio.

-¿Cómo surge la oportunidad de trabajar con Nolan? ¿Cuál fue su función en Interestellar ?

-Lo de Interestellar fue una oportunidad que se me presentó en un momento muy concreto en el que podía ausentarme unos meses del estudio sin provocar contratiempos y la aproveché. Estuve trabajando varios meses en Londres en Double Negative, una de las mas grandes empresas de efectos visuales del mundo. Trabajé como compositor digital en la secuencia final del Teseracto. Fue una experiencia única poder trabajar en semejante producción, con semejante historia y semejante director. La noticia del Oscar fue la 'guinda del pastel'.

-Uno de sus próximos trabajos es con José Luis Cuerda. ¿Que un director tan 'clásico' apueste por efectos especiales indica que el cine está cambiando?

-Bueno, yo creo que en estos tiempos es muy difícil hacer una película, por naturalista, minimalista o sencilla que sea, sin que encontremos algún tipo de efecto visual en ella. Muchas veces es simplemente una cuestión de abaratar en producción. Da igual si el director es un joven creativo o un director clásico, casi todas las películas acaban requiriendo retoques visuales por pequeños que sean.

-¿Qué ha ganado y perdido el cine con los avances digitales?

-Los efectos visuales no dejan de ser una herramienta muy potente para ayudar a explicar una historia. Si la historia es mala, los efectos no salvarán la película. Pero también tenemos grandes películas con historia super potentes, llenas de efectos visuales seguramente invisibles o muy bien integrados en la trama, para que lo que te llame la atención sea la historia y no el efecto.

-Es normal preguntar a directores o actores sobre los efectos de Internet y los avances tecnológicos en su trabajo. Imagino que en su caso, los avances solo traen ventajas.

-Sí, la verdad es que ahora mismo no sabría decir un avance tecnológico que no nos haya ayudado al mundo de los efectos visuales. Cada avance en hardware o software siempre es positivo. Cada día se nos piden efectos más complejos o más realistas, y para ello necesitamos más potencia, más velocidad, más almacenamiento, mejor tecnología al fin y al cabo.