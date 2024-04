Sun and Snow cierra un fin de semana de electrónica en Sierra Nevada con más de 6.000 visitantes

Sierra Nevada ha vivido durante este fin de semana tres días dedicados a la música electrónica en Sun & Snow Weekend. Un homenaje a la escena de club europea y especialmente berlinesa en la programación del Quinto Aniversario del festival, que debido a las condiciones climáticas, se ha visto obligado a reprogramar y modificar la programación y horarios. Un festival boutique con una selección de artistas nacionales e internacionales que ha conseguido crear con su singular propuesta una atmósfera de club en la conocida estación de esquí granadina.

La propuesta ha contado en esta edición de aniversario con un total de 6000 asistentes que han pasado por los diferentes espacios de Sun & Snow Weekend en Sierra Nevada desde el viernes 5 de abril, con el arranque del festival hasta el domingo 7 de abril, jornada de clausura.

La ubicación de Sun & Snow Weekend en una estación de alta montaña ha condicionado especialmente esta edición, que pese a su inicio con normalidad en la jornada del viernes 5 de abril, la previsión de viento en las jornadas del sábado 6 y domingo 7 de abril obligó en primer lugar a cancelar la programación del escenario Altitude en la zona de Borreguiles, al cerrar también el acceso a las pistas de la estación estos días. Los sets que estaban programados en este espacio se trasladaron a otros escenarios del festival, con actuaciones esperadas como Keope o Leafar Legov. Natural Language, Skatman o Mala Ika destacaron en Igloo Stage, con el cierre de Paquita Gordon. The Mountain Club presentaba sets como Dj Holographic o Robag Wruhme, o el set back to back de Jime Jules y Trikk. Una de las actuaciones más esperadas la protagonizó el cierre de la noche, con Krystal Klear.

Reubicación

La organización de Sun & Snow Weekend ha trabajado sin descanso durante estos días para poder ofrecer otras alternativas a escenarios como Altitude o Housy Van, que no han podido arrancar debido al clima. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo de programación de la mayoría de actuaciones en los escenarios del recinto ubicado en el parking de Peñones: The Mountain Club e Igloo Stage, que ha continuado con normalidad ampliando sus horarios.Tras la preparty en horario de tarde apresky en el GH Monachil con los sets de Rober Peinado y Techniscje Loef. Sun & Snow arrancaba su segunda jornada en los dos escenarios ubicados en el parking de Los Peñones, que ampliaban su horario. Sets de artists como Techniscje Loef, Leafar Legov, Hunee o Martin Herrs, han hilado esta jornada donde han brillado especialmente el set electro techno de Hunee, el formato Hybrid set de Curses o Keope que ha actuado en formato live en The Igloo Stage.

Uno de los protagonistas de la noche del sábado 6 fue sin duda John Talabot, con un set basado en una sucesión de ritmos al puro estilo del catalán, uno de los artistas nacionales con mayor proyección internacional que ha sido uno de los más aplaudidos en el festival. Sun & Snow clausuró el sábado con una exhibición de los sonidos más hipnóticos con el set de Orbe en Igloo Stage u Or:la, que cerraba su set con el escenario lleno de público.

Reto superado

La jornada de despedida el domingo 7 de abril contó con sets B2B como Rober Peinado B2B Gabi o Otter B2B Cynthia Kardenas. Desde el groove de Musumeci, el proyecto de Mauro Di Martino, el sonido puramente teutón de Paramida o la despedida de la edición de Sun & Snow Weekend, a cargo de Close the Element.Sun & Snow Weekend ha traído la música electrónica a Sierra Nevada en el cierre de temporada de la estación. Pese a las difíciles condiciones meteorológicas, Sun & Snow Weekend ha desafiado al tiempo manteniendo su programación. La electrónica ha vuelto a aliarse con la estación de Sierra Nevada en su cierre con Sun & Snow Weekend. Una propuesta de música electrónica con las pistas de la sierra como escenario que se integra en los espacios de la estación de una manera totalmente respetuosa con el entorno. Tres jornadas de electrónica en un paraje natural de excepción, al ritmo de sonido club en la alta montaña.