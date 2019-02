“Las redes sociales y el gusto del público nos han ayudado a crear esta gira”

Los Supersingles en concierto Gira: Tu vida en canciones Fecha: Domingo, 10 de febrero Hora:20:00 horas Lugar: Teatro Isabel La Católica Entradas: Taquilla o www.redentradas.com

Los Supersingles –Fran Dieli, Mercedes Durán, Laura Rubio y Samuel Cuenda– retoman la aventura de las giras con Tu vida en canciones en Granada. La cita será el próximo domingo, 10 de febrero, en el Teatro municipal Isabel La Católica a las 20:00 horas. La formación que tiene su origen en el extinguido programa televisivo ¡Qué tiempo tan feliz! vuelve con fuerza. El granadino, Fran Dieli apunta que es un “concierto muy especial”, que arranca en su ciudad natal casi por capricho del cantante que asegura que es una manera de “agradecerle a todos los granadinos el calor que me han dado”.

–¿Cómo definiría el nuevo espectáculo que parte de Granada?

–Es un espectáculo muy familiar, porque son canciones del recuerdo... un compendio de los temas que más han significado para la gente en general. De hecho, hicimos una serie de encuestas por redes sociales y de ahí sacamos un repertorio de tangos, boleros y canciones que más han marcado al público... sobre todo a nuestros padres y abuelos. Es decir, que los gustos del público nos han ayudado a crear esta gira. Un batiburrillo de temas que perduran en el tiempo y que han dado como resultado los mejores clásicos de la historia. Meterlos en una coctelera y... Tu vida en canciones.

–¿Cuál es el secreto de este concierto?

–Hasta ahora nuestros espectáculos han sido más multitudinarios, en espacios grandes... Este lo hacemos de un modo muy íntimo, en teatros y cambiamos la fórmula. Ese quizá es el secreto de este concierto.

–¿Cómo surge la propuesta de hacer esta gira?

–Un poco por intentar crecer en este ámbito, llevar los temas de una manera diferente. Llevábamos mucho tiempo haciendo un tipo de espectáculo que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahora. Llegar a la gira de los teatros es algo que teníamos muchas ganas de hacer.

–Como granadino, ¿qué supone para usted actuar en su ciudad?

–¿Para mí? Imagínate. He actuado unas cuantas veces en el Teatro Isabel la Católica y para mí es un sitio súper mágico, desde niño he ido a ver a mis artistas favoritos cuando llegaban a Granada, y ahora ser yo el que está en el escenario... Imagínate.

–...el lugar y la gente, ¿no?

–Sí, no me canso de agradecer a la gente el seguimiento que me han hecho durante todo este tiempo. Entre medias he tenido algunos programas como Tu cara me suena donde han tenido que volver a votarme y de alguna manera quiero dar las gracias por todo eso... este espectáculo se lo dedico a ellos, a mi ciudad.

–¿Y por qué motivo piensa que los granadinos no deberían de perderse este concierto?

–Me gustaría que lo vieran porque he tenido pocas ocasiones de hacer algún tipo de concierto así, para mí vocalmente es mucho más exigente, la cercanía con el público... Es una manera de agradecerles a ellos su apoyo a través de la música y de canciones que les van a encantar... porque son clásicos de siempre pero con un toque nuestro, y aportamos algo a todo ese repertorio... creo que va a ser muy bonito y muy familiar. Por lo que no dudo en que todos podrán cantar junto a nosotros porque son temas que conocen, son canciones indestructibles.