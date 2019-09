The Limboos, los adalides españoles de la música negra, actuarán el 31 de octubre

Los amantes granadinos de la música negra están de enhorabuena. The Limboos actuará el 31 de octubre en el Teatro CajaGranada. La banda gallega, afincado en Madrid desde hace años, presentará su nuevo trabajo Baía (Penniman Records, 2019). El grupo vive en una liga propia, donde observan, de lejos, los días en que era necesario clasificarlos y se les catalogaba simplemente de retro o vintage.

Con este tercer disco, el grupo agita los ingredientes de su sonido, borrando fronteras estilísticas en una búsqueda que los lleva mucho más allá de la senda que separa Chicago de Santiago de Cuba. El álbum, producido por Mike Mariconda, da una nueva lección de clase, de sudorosa elegancia -escucha su single Where did she go? y verá- donde consiguen que el público baile y caiga extenuado en sus hipnóticas redes.

Por el camino, nos enseñan que dentro de este podrido mundo posmoderno, existe otro, un territorio limbootico en el que habitan los que guardan los secretos de la buena música y donde todo es real, caliente y excitante.