Tremendo Pinkman estrena trabajo

Tremendo Pinkman es un trío granadino conformado por José Molero, que en 2019 decide comenzar este formato junto a viejos conocidos en la escena musical: Vicente Jiménez y Alexis Moreno. Eso sí, el formato trío, con el volumen que empiezan a tener y a adquirir los temas, seguramente se amplíe en breve. Esta semana acaban de lanzar un segundo adelanto de su trabajo Sin nada ni nadie, llamado Algo más, que cuenta con un video de bella factura con la actriz Laura Cámara y el trabajo de Colectivo Verbena. En él se profundiza en las letras, siempre elocuentes de Tremendo Pinkman. Quedamos con el ideólogo de todo esto para conocer más a la banda, su periplo en Liverpool, y en definitiva para desgranar algo más de este interesantísimo trío granadino, con un sello tan personal.

Ya habían publicado un adelanto, Tus vecinos, con una respuesta en redes tan favorable que se lanzaron a la composición de todo un trabajo. Así nos los cuenta José Molero: “Nada más comenzar las grabaciones nos confinaron y tuvimos que parar todo en seco. La grabación tuvimos que hacerla a intervalos según permitía la normativa de movilidad vigente en cada momento y periodo. Lo positivo es que, puesto que la grabación la realizo yo en mi estudio, sí que es cierto que tuvimos esa flexibilidad de fechas y horarios para grabar siempre que teníamos ocasión. No me gustaría transmitir que fue algo muy fastidioso, puesto que simplemente nos afectó como a todas las personas en mayor o menor grado”.

En seguida le preguntamos por el título del disco, Sin nada y sin nadie, para conocer si hay algo metafórico o más bien es directamente un título descriptivo para ellos. “Es totalmente literal. Por diversos factores (incluyo aquí de nuevo a la pandemia), no he podido contar con la ayuda de nadie y he tenido que emprender un camino desconocido para mí. Era mi primer lanzamiento y estaba totalmente perdido sobre cómo funcionaba este mundo de la “administración y gestión” de la música, así que a base de errores y palos he tenido que aprender cómo se lleva la gestión de un grupo más allá de lo estrictamente musical. No hemos tenido esa figura de “padrino” con el que otras bandas de la ciudad sí que han contado. Cabe destacar también que, justo con lo expuesto anteriormente y sin entrar en detalles, problemas de salud, personales y familiares, retrasaron todavía más el lanzamiento… Con todo esto, no se me ocurrió un nombre mejor que Sin nada y sin nadie, porque más que un título fue un sentimiento y una vivencia”, comenta Molero.

La visión con la que se conforma Tremendo Pinkman parte de un planteamiento del músico, que nos dice : “Somos tres porque fui yo quien les planteó el proyecto a Vicente y Alexis, que –como pasa en casi todas las bandas– ya nos conocíamos previamente de otros proyectos musicales anteriores. Alexis es el tipo de batería que es capaz de lograr sonidos contundentes a la vez que sutiles, y eso para mí era fundamental puesto que mis canciones discurren por distintos paisajes musicales. Cuando compongo una canción siempre trato de que el oyente se emocione igual que yo, que sienta de alguna forma las sensaciones que experimento al componerla e interpretarla. Y eso en ocasiones es pasar por la rabia, tristeza, melancolía, alegría… Y que mejor forma de transmitir todo esto que con una buena base de rítmica. En cuanto a Vicente, también captó mi propuesta de inmediato. Para mí un bajo debe tener su vida propia, dibujar melodías y figuras independientes de la guitarra que aporten vida a cada canción. Y Vicente de inmediato empezó a trabajar en este sentido llegando a realizar líneas de bajo totalmente satisfactorias para mí. Así que tres fue el número de miembros iniciales de la banda”.

En este sentido, Molero busca siempre abordar cada tema y el universo que genera y que propone de manera única. Esto hace que las temáticas de los textos tengan tanta relación con la parte musical, para lograr un todo con un sentido compacto. Respecto a las temáticas, observamos que Sin nada y sin nadie gira en torno a las relaciones de pareja. “Me fascina e intriga el hecho de cómo las personas entran y salen de nuestras vidas. Me parece muy sorprendente cómo desarrollamos sentimientos y emociones encontradas y centradas en una misma persona según las circunstancias y el estado de la relación. Si me gustaría recalcar que no solo hago referencia a la pareja, sino también a relaciones con familiares, amigos, etc. Me gusta pensar que las personas son como planetas que orbitan alrededor de mí, en algunas ocasiones están cerca, deslumbrándonos, y en otras totalmente alejadas y sin brillo. Bien es cierto que las que hace referencia clara a la pareja, son experiencias propias traumáticas por las que he pasado y me han marcado, así que alguna canción se puede considerar una especie de terapia personal”, afirma Molero. Como podemos comprobar, estas reflexiones, llevadas a la música, suenan sugerentes, y es que así es este trío granadino.

Finalmente les preguntamos por su experiencia en Liverpool de la mano de otro granadino al frente de uno de los mejores estudios de la ciudad de los Beatles, José Ibáñez. Así nos lo describe José Molero: “Ha sido una experiencia enriquecedora a más no poder. Conozco a José Ibáñez desde hace mucho porque es de Granada. Se marchó a Liverpool y allí tiene uno de los estudios más activos a día de hoy en la ciudad. Todas las canciones se grabaron en mi estudio personal en Granada. Conocía su trabajo anteriormente y su forma de trabajar, por lo que sumando esto y unos problemas de salud por los que atravesaba, decidí encargarle que acabara la mezcla completa del disco. Aunque he de confesar que me costó tomar esta decisión puesto que yo, como productor titulado, me gusta hacer mis propias mezclas. Pero luego, esta elección no pudo ser más acertada viendo el resultado final. Posteriormente, y aconsejado también por José Ibáñez, decidí también encargar en Liverpool el mastering al ingeniero de audio Martin Kuchta, que también me entregó un acertado trabajo terminando de dar ese carácter tan redondo a las canciones”. Desde aquí, les deseamos lo mejor con este gran trabajo, Sin nada ni nadie del que esta semana se publica Algo más, ¡que no es poco!