Granada acoge el Festival Festing de teatro de improvisación

Cuatro compañías nacionales participarán el próximo fin de semana en Granada en el Festival de Teatro de Improvisación Festing, un certamen que alterna espectáculo y formación a través de un género en auge desde hace una década y con una importante presencia en Europa y Latinoamérica.

Organizado por la compañía La tetera impro en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, el festival celebrará su quinta edición con las obras Directores a escena, Artylógico, Improseñoras y The master of the impro.

La participación del público en la evolución y desenlace de estas piezas de teatro improvisado caracterizará las representaciones, que serán llevadas a escena por compañías de Granada, Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Alicante, informó el concejal de Juventud, Eduardo Castillo.

La iniciativa, que se llevará a cabo en la sala El apeadero y el teatro Isidro Olgoso, comprende la representación de cuatro obras de teatro improvisado y de comedia de situación. También incluye la realización de dos talleres dirigidos a jóvenes e impartidos por la escuela Remiendo y cursos para personas interesadas de cualquier edad, han explicado Rafael Villena y Ana Puerta, director y actriz de La tetera. Según el concejal, en España, y más concretamente en Granada, el género empieza a potenciar la presencia de la mujer, todavía residual.