Velada mágica con Lole Montoya y Juan Carmona en el Sacromonte

La velada con la que ha dado comienzo esta cuarta edición de Milnoff ha sido mágica. Dos personalidades de la cultura española se han dado cita en el escenario de La Chumbera, con la Alhambra al fondo y toda el encanto que aporta el Sacromonte al flamenco. No se podía pedir más. De un lado Juan Carmona, nacido en calle Elvira y con un cariño que siempre lleva por bandera de la ciudad que le vio nacer y donde comenzó a andar y a tocar sus primeros acordes, acompañado de una gran percusión en el escenario. De otro lado Lole, Lole Montoya, con un poder y una belleza única y que mantiene imperturbable. La salida al escenario ya lo anticipaba todo, ovación cerrada, calurosa, gritos de “Lole te queremos”, “gracias por estar aquí”. Con esas mimbres, estaba claro que Milnoff acertaba de pleno con sus propuesta para la primera noche del Festival.

De negro, su belleza, su voz, todo es de color, mariposa, solo salir una ovación, te queremos… Qué suerte que estés aquí… mucho cariño. Empezaba el concierto como un cuento en mitad del Sacromonte “Érase una mariposa blanca…”, le siguió “Dime” y continúa por tangos hasta llegar al “Todo es de color”. Emoción absoluta. Ella ya había agradecido al público su entrega, y en esta ocasión lo hace Juan, así llegan a “Al alba por alegrías”, siguen por tangos y van finalizando no sin antes hacer un bis “ Dios de amor”, que retrató el carácter de esta velada, intimista y llena de sentimiento profundo. Gracias Milnoff por este regalo.

Vuelve la Barbería del Sur

La música, los estilos, los gustos, todo evolucionan, nada permanece inalterable, y eso en el flamenco también ha sido así. Muchas son las aportaciones que han ido creando todo lo que hoy podemos entender como flamenco, pero sin duda hay personalidades, momentos y grupos con un apartado especial. Uno de ellos es La barbería del Sur.

Esta noche, en el auditorio municipal Enrique Morente, más conocido como La Chumbera vuelve toda su magia con Pepe Luis Carmona “Habichuela” y Juan José Suárez “Paquete”. Conversamos con ellos entre ensayo y ensayo.

Sobre las sensaciones de volver al escenario como “Barbería del Sur”, Paquete nos habla de los orígenes del grupo y de cómo “aquello que hicimos, trascendió más de lo que imaginábamos, de hecho muchos años después, pedazo de músicos nos siguen dando las gracias y felicitando porque les servimos de inspiración”, dice Paquete. “Esa sensación, reconforta, te da moral, pues ves que has aportado a la causa”. Respecto a qué significa este concierto, Pepe Luis nos dice que “este concierto es reencontrarme con muchas emociones, muchos amigos, con toda una época de juventud y la verdad es que tengo una ilusión terrible”. En ese sentido, y hablando del momento en el que está la Barbaría del sur y el Flamenco, Pepe Luis nos dice que “La barbería esta en un momento de volver a su origen y de nuevo actualizarnos, aunque siempre ha sido muy actual y respecto al flamenco, creo que está en un momento delicado, hay mucha confusión, creo que desde la aparición de internet, a veces se confunde mucho lo que es flamenco y lo que son otras cosas”.

Le preguntamos a Paquete sobre la sensación de volver al escenario y a los ensayos de la barbería, qué cambia y qué permanece intacto, a lo que nos responde que “somos más maduros, ya uno se ríe de s mismo, recuerdo un dicho que dice que uno es libre cuando deja ide sentir vergüenza de sí mismo, y así es ya, no queremos tapar nada sino dar todo, antes estábamos muy pendientes de todo, ahora vamos con toda la verdad y tal cual somos”. Los temas serán los de siempre y alguno rescatado de esos que quedan siempre sin grabar pero que están muy bien. Respecto a tocar en Granada, en el Auditorio Enrique Morente, Paquete nos dice que “la sensación de estar de ensayos en el Sacromonte, en el Auditorio es que te vas a encontrar a Enrique en cualquier momento, no hay día que no se hable de él y eso hace también muy especial este momento”. Finalmente Pepe Luis, nos comparte que “tengo mucha ilusión, creo que voy a sentir cosas muy especiales en el escenario porque ya estoy sintiendo cosas bonitas y reencontrarme con la Barbería del Sur, es para dar gracias. Dios me está poniendo cosas muy bonitas en el camino”.

Les deseamos lo mejor. Para no perdérselo.