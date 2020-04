Viaja sin salir de casa esta Semana Santa

Esta Semana Santa toca quedarse en casa y, según los últimos anuncios gubernamentales, hasta el 26 de abril las familias permanecerán confinadas en sus hogares. Tras varias semanas de sobreesfuerzos para compaginar teletrabajo, cuidados del hogar o conciliación familiar y de clases a distancia para los niños, llegan las vacaciones. Eso no significa que necesariamente pequeños y adultos no pueden descansar un poco y, con algo de imaginación, hasta viajar sin salir de casa. La cultura es sin duda la herramienta que permite el milagro.

Conscientes de ello la editorial SM ha lanzado una campaña #NosQuedamosDeVacaciones, para que los niños disfruten del ocio en familia estos días sin clase. A los más pequeños, que están siendo todo un ejemplo, les toca divertirse y esta Semana Santa sí supondrá un parón en las nuevas rutinas y sesiones de estudio en casa. Será el momento de bajar el ritmo, disfrutar en familia y sentir que se pueden hacer cosas distintas.

SM propone a las familias una serie de viajes a otros países y culturas a través de películas, vídeos de manualidades para decorar las estancias, platos típicos y de trepidantes lecturas.

En la web de la editorial se realiza a las familias una serie de sugerencias culturales y de manualidades para poder viajar sin salir de casa a Japón, Australia, Inglaterra, México, Egipto, Francia y Grecia, recreando estos destinos desde el salón.

Por ejemplo, pocas cintas ayudarán más a los niños y no tan niños a conococer el folklore mexicano que la película de animación Coco –al igual Frozen del de los Países Nórdicos o Moana de las tradiciones polinesias– Ratatuille de las francesas o cintas de animación como Mi vecino Totoro sobre las fábulas e historias mágicas de duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares japoneses.

Pero si la animación en general y lo último de Disney en particular es un auténtico catálogo del folklore y las costumbres internacionales, no sólo de animación vive el hombre. Por ejemplo, Mary Poppins y La Pantera Rosa pueden servir para descubrir los grandes monumentos de Londres y París respectivamente. De igual manera que el musical Mamma Mia permite descubrir el paisaje griego.

Siguiendo los vídeos de la web y con la adecuada música de fondo, se pueden hacer grullas de papel, una de las figuras típicas del origami japonés a la vez que se aprende a cocinar sushi en el caso de la ambientación nipona, tacos en la méxicana o el típico sándwich inglés en el de la londinense. Y, como no, también se puede viajar con la imaginación a través de libros para todas las edades o la propia Guía de ciudades de la editorial, que engloba todos los ambientes.

Y no sólo eso, SM no ha olvidad tampoco que las fotografías forman parte también de la cultura de los viajes y propone un concurso fotográfico. “Esta vez no tiene por qué ser diferente. Comparte las fotos más divertidas de estos días con tu familia en tu stories de Instagram y etiqueta a @SMEspana, y así participarás en un sorteo de cinco packs 1001 experiencias para poder vivirlas cuando todo vuelva a la normalidad. Tienes hasta el 14 de abril para participar en este divertido concurso y viajar en familia”, explica la editorial en su página web.

Estas propuestas se enmarcan en el apartado #YoAprendoEnCasa que completa la propuesta con una gran variedad de recursos didácticos de SM que cambian diariamente para que los niños de Infantil y Primaria aprendan y se diviertan al mismo tiempo. También hay trucos y consejos para profesores y familias, así como iniciativas interesantes para practicar y disfrutar en casa.