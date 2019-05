Virginia Woolf y su ensayo feminista 'Una habitación propia', a escena

"Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar la figura del hombre, duplicando su tamaño natural. Esto explica, en parte, la necesidad que tienen los hombres de las mujeres. También explica por qué sus críticas les inquietan tanto. Si las mujeres empiezan a decir la verdad la figura del espejo se escoge". Lo dijo en voz alta una valiente Virginia Woolf durante una de sus conferencias ante jóvenes estudiantes en 1928.

Las ideas extraídas de las charlas, sumadas a meses de reflexión, acabaron dando forma a uno de los hitos literarios del pensamiento feminista: el ensayo Una habitación propia. En él, la escritora inglesa reflexionaba sobre el papel de la fémina en el siglo XX. Su más profundo mantra fue todo un descubrimiento para su generación: "Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción". El Teatro Isabel la Católica acoge este sábado el estreno de la adaptación teatral del libro a manos de María Ruiz.

La actriz Clara Sanchis encarnará el papel de Woolf durante esta clase de feminismo. "Me siento útil haciendo esta función porque creo que son ideas, las que plantea Virginia, todo el recorrido por su mente, y todo lo que ella encuentra en ese viaje que hace, que nos ayudan", explica la intérprete en una entrevista en el programa Atención Obras. Sanchis no estará sola en el escenario. "Se produce un verdadero diálogo con el público y busco su complicidad", destaca.

Hace dos años, la dramaturga María Ruiz adaptó este ensayo para teatro, contando con Sanchis para encarnar a Woolf en su rol de conferenciante. "Cuando empezamos con el proyecto no sabíamos si íbamos a poder estrenarlo. Ahora no paramos de colgar el cartel de no hay entradas", reconoce la artista, que define el montaje como algo "muy bello desde el punto de vista literario, y político feminista, me refiero a feminismo entendido como cualquier clase de desigualdad".

La intérprete cree que es "una cosa lógica" que la escritora británica tenga seguidores hoy día. "Hablamos de una de las mentes más brillantes del siglo XX", defiende. Ruiz y ella aplicaron "una fórmula muy sencilla" a la hora de plantearse esta obra: "Este libro nos ha conmovido y al mismo tiempo nos ha llenado de energía. Si logramos transmitir eso, lo que nos ha removido este texto, a la gente también le ocurrirá". Y así ha sido. Cada función en el Teatro Español de Madrid ha terminado colgando el cartel de entradas agotadas.

"A los 15 o 16 años quería ser pianista y me preguntaba: "¿Por qué no hay una mujer Bach? ¿Por qué no hay una mujer Beethoven? ¿Por qué no hay una mujer Shakespeare? Claro que hubo compositoras brillantes, pero es que no podían estudiar. A las mujeres no se les enseñaba a leer ni a escribir", reprocha la actriz turolense, cuyo talento para tocar el piano lo pondrá en práctica durante la función.