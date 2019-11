En plenos años 80, durante el gobierno de Margaret Thatcher, Andy Grigg decidió coger su libro de frases españolas y viajar a este país. Ahí surgió su idilio con la península ibérica. Treinta años después volvió acompañado de su esposa Tania, sus dos hijos y el mismo ejemplar de frases. Se encontró con una España cambiada, con unas circunstancias muy diversas. De este viaje en el tiempo y por el espacio (Málaga, Ronda, Granada, País Vasco, Sevilla, Córdoba) surge su libro Aquello fue entonces y así es ahora. Viajes por España (Editorial Comares, 2019). En este libro se encuentra el relato de dos Españas separadas en el tiempo y donde el pasado histórico cobra una gran importancia.

–¿Por qué decidió escribir un libro sobre su viaje a España?

–Siento una verdadera pasión y amor por España y todo lo español. También siento un gran amor por viajar, así que en primer lugar quería escribir sobre mi amor y mi interés por este país, pero también me fascina cómo los lugares y las personas cambian y consecuentemente cómo nuestro mundo presencia estos cambios. Al poner estas cosas juntas tuve la idea de escribir un libro sobre España en dos periodos de tiempo diferentes y desde dos perspectivas distintas. Con suerte el lector descubrirá un nuevo amor por España y se dará cuenta de que viajar abre nuestros horizontes.

–¿Cómo fue el proceso de escritura?

–Guardé algunos diarios, apuntes y fragmentos en prosa de mi primera visita a España y una libreta más completa sobre mis más recientes visitas. Usé estos recuerdos como base para el libro e investigué sobre una amplia variedad de libros y artículos históricos y contemporáneos.

–¿Cómo ha sido publicar en una editorial española?

–Fui muy afortunado. Mientras buscaba información sobre la Guerra Civil española contacté con el conocido escritor sobre España, Paul Preston. Paul Preston me puso en contacto con Miguel Ángel del Arco, profesor de la Universidad de Granada. Miguel fue de mucha ayuda con el contenido histórico del libro y, además, fue muy alentador con la idea de publicar en España. Él mismo recomendó mi libro a la editorial Comares, la cual aceptó publicar mi libro en español.

–Su libro se centra sobre todo en esta comunidad autónoma. ¿Qué la hace tan especial?

–Andalucía tiene un presente y un pasado muy interesantes. Para mí esto sintetiza todo lo mejor sobre España: orgullo, pasión, belleza, una rica y larga historia, una cultura única, fervor político y una comida y una bebida fantásticas.

–¿Qué es lo que más le sorprende de Andalucía?

–El amor a la vida, la vitalidad y el hecho de que la gente vive en el presente pero tiene un gran respeto por el pasado. Aunque haya visitado Andalucía muchas veces me siento todavía sorprendido y tal vez esta es la mayor sorpresa.

–En su libro también nombra el “espíritu del duende” como algo característicamente andaluz. ¿Cómo lo definiría?

–Un amor por la vida y una convicción de que la vida debe ser vivida al máximo, en que el futuro es incierto.

–¿Cómo ve la situación política y social desde la Inglaterra del Brexit?

–Me siento muy triste sobre la posibilidad del Brexit. Soy europeo y creo en enlaces y lazos internacional y mundialmente más cercanos. Soy internacionalista, no nacionalista. Temo que estemos descendiendo a tiempos oscuros, hacia un territorio peligroso y un mundo de extrema política basado en el miedo y las noticias falsas. Soy optimista por naturaleza pero es difícil observar la política en este momento sin un profundo sentimiento de pesimismo.

–¿Le gustaría vivir en España o es un amor a distancia?

–Me encantaría vivir en España y aún deseo que mi sueño se haga realida. Mi hijo mayor está viviendo este sueño; vive y trabaja en Zaragoza.

–Su primer viaje a este país fue en los años 80. ¿Qué cambios observó en su segundo viaje?

–El cambio más grande para mí fue que a día de hoy puedes escuchar muchas voces inglesas. Cuando vine a España por primera vez no escuchaba ninguna otra voz. Ahora hay muchas voces inglesas. No todos los cambios son buenos. Por otro lado, sigue siendo posible descubrir lugares sin descubrir, aunque cada vez es más difícil. También pienso que España es ahora una nación mucho más segura de sí misma. Afortunadamente la gente no ha cambiado. Los andaluces siguen siendo igual de acogedores y amigables como siempre han sido.

–¿Qué significa viajar para usted en la época de los ‘palo selfies’ y la prisa constante?

–Moverme lentamente por el paisaje y sumergirse en la cultura y en la vida del sitio que se está visitando. El mundo tiene mucho más que ofrecer que las limitaciones impuestas por el falso patriotismo introspectivo, las fronteras y el miedo a l exterior. Viajar no solamente abre la mente, si no que también amplía nuestros horizontes y eleva el espíritu. ¡Viajar amplía nuestra actitud ante la vida!

–¿Su libro servirá para que los extranjeros conozcan España?

–Espero que mi libro sirva como guía para la gente que visite España y para ayudarles a entender y a disfrutar este país. También espero que los españoles disfruten y que mi percepción de España revele nuevos pensamientos e ideas. En muchas ocasiones, un extranjero puede ver y apreciar cosas que un autóctono puede desconocer o dar por hecho. El objetivo del libro es mostrar cómo la experiencia del viaje y los propios lugares pueden cambiar a lo largo del tiempo; y compartir mi amor por España con los demás. El mensaje de mi libro es que la vida cambia y lo único que uno tiene que hacer es el mayor número posible de cambios. No estaremos en este planeta por mucho tiempo. ¡Tenemos que disfrutar del viaje!

–¿Ha encontrado algo que no le guste de España?

–Es muy difícil encontrar un té verdaderamente bueno.

–“Yo no podría imaginar un mundo sin Granada, de igual forma que no puedo imaginarme a mí mismo sin haber vivido allí”, dice en su libro.

–Granada es mi ciudad española favorita. Está llena de carácter y de recuerdos maravillosos. Geográficamente, culturalmente, arquitectónicamente y personalmente, Granada es la mezcla perfecta entre el pasado y el presente. Sería imposible para mí imaginar un mundo sin mi experiencia allí. Parte de mí siempre pertenecerá a Granada y parte de ella me pertenece a mí.