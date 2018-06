Los alumnos del Conservatorio, a la órdenes de Eva Yerbabuena

La generosidad de una de las coreógrafas más importantes del país, Eva Yerbabuena, unida a la del bailarín Ángel Rodríguez, ha hecho posible que el FEX cuente con dos estrenos de lujo hoy a las 21:00 en el Teatro Alhambra. Un esfuerzo tremendo si vemos las apretadas agendas de estos dos artistas, que durante un mes han intentado sacar lo mejor de los alumnos del Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada -en total una quincena-.

"Parece que se está muy acostumbrado a que viene un coreógrafo, te monta las piezas y se va. Mi reto aquí era trabajar desde sus ojos. Cuáles son sus inquietudes, cómo es cada uno, qué personalidad tienen... Quería que vieran cómo nace una creación. Si tú te acostumbras a que venga alguien, te monte los pasos y se vaya siempre va a ser lo mismo", explica Yerbabuena. "Trabajar de dentro a afuera no es fácil. Hay que trabajar desde una improvisación, ver qué te pasa, cuál es tu conflicto", reflexiona la bailaora.

Un camino a recorrer que a nivel artístico supone el verdadero paso entre tener o no una voz propia. "Yo no he tenido nunca la oportunidad de estar en un conservatorio, pero tampoco lo he echado de menos. He trabajado de otra forma, otras búsquedas. Esto creo que les hace ver que no por estar en un conservatorio vas a ser lo más, sino que debes saber qué es lo bueno que tienes y hacia donde tienes que trabajar", matiza la artista granadina.

El resultado de este proceso creativo fruto de los Talleres Jóvenes-en-Danza del FEX se ha materializado en dos piezas independientes. Clowns, a cargo de Rodríguez, propone un viaje a la infancia con la figura del payaso como protagonista, mientras que Más tiempo que vida, de la mano de la artista multidisciplinar, habla del propio paso del tiempo. "Hay una cosa generalizada, para todo el mundo, por lo menos para los profesionales, que es el tiempo. Por eso la pieza se llama así Más tiempo que vida. Hay más tiempo que vida. El tiempo está ahí", señala Yerbabuena.

Por otro lado, la jornada del FEX acogerá dos espectáculos más en diferentes puntos de la ciudad. En la Circunvalación de la Encina, en dos pases, a las 21:00 horas y a las 22:00 horas, tendrá lugar el espectáculo de La siesta. Pensado para todos los públicos, la obra de Celia Sako, producida por la Compañía La Petite, trata de combinar danza, música y humor, una marca característica de esta compañía, que tiene en su ADN la combinación de técnicas y estilos escénicos. El punto de partida de la obra no es otro, como su propio nombre indica, que una pelea familiar por el sofá para poder echar una siesta, aderezado, evidentemente, con todo tipo de saltos, giros, portes y acrobacias.

Por otra parte, en el Carmen de los Mártires, llegará la música a través del grupo madrileño Brigada Bravo & Díaz, que presenta un original programa bajo el título Músicas populares de la Gran Guerra. Este es el resultado de la búsqueda de información sobre registros fonográficos, en el que estos dos artistas dieron a parar con una colección de cilindros antiguos de cera en la biblioteca de Santa Bárbara de la Universidad de California, donde ahora están digitalizándolos y elaborando una lista canciones.

Una de su temáticas principales es la música popular de la I Guerra Mundial, lo que han tomado en la actualidad para realizar su segundo proyecto, acerca de músicas escritas en tiempos de guerra. A través de la zanfoña y la guitarra, los temas tienen una funcionalidad clara: levantar la moral, recordar amores y mantener el sentido del humor lo más pronunciadamente posible para, en definitiva, combatir el miedo.