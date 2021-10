Arte granadino en Venecia

El pasado año, inmersos en una de aquellas olas que sistemática e impenitentemente producía la pandemia, con la vida mundial pendiente de lo que los gobiernos y las autoridades sanitarias marcaban, nos encontramos con la noticia de que dos artistas granadinos, Belén Mazuecos y Pedro Cuadra, eran finalistas del prestigioso premio Arte Laguna de Venecia. Se trata de un concurso internacional totalmente consolidado que ha llegado en este año a su decimoquinta edición y que reúne artistas de todo el mundo adscritos a todas las modalidades de las artes visuales –pintura, escultura, fotografía, videoarte, performance, arte digital, diseño y arte visual–. La exposición de las obras finalistas tiene lugar, desde el año 2010, en el Arsenale de Venecia, una de las sedes de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo, donde tienen lugar las Bienales de Arte y Arquitectura de la bella ciudad de Venecia. El premio está organizado por Arte Laguna, en colaboración con la Asociación Cultural MOCA, con el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, el Ministerio de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Medio Ambiente y Protección del Territorio y del Mar, la Región del Véneto, la Municipalidad de Venecia, la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y el Instituto Europeo de Diseño.

Cuatro artistas internacionales de distintas disciplinas han sido premiados en esta edición: Belén Mazuecos (Granada 1978) en la modalidad de Pintura y Fotografía; Moshe Vollach (Israel, 1958), en la categoría de Escultura, Instalación, Land Arte y Arte Urbano; Gao Yuan (China, 1986) en la sección Video Arte, Arte Digital, Performance y Arte Visual, así como Primo Jeza (Eslovenia, 1968) en Diseño. La Dotación de cada premio ha sido de 10.000 Euros.

Se habían presentado más de 10.000 obras de las que sólo fueron seleccionadas 120 como finalistas. Y de estas solamente tres fueron realizadas por artistas españoles.El jurado ha estado formado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito del arte internacional: Igor Zanti (Italia, curador y crítico de arte); Iwona Blazwick (Reino Unido, directora de la Galería Whitechapel de Londres); Karel Boonzaaijer (Holanda, arquitecto, diseñador y profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas en Aachen); Valentino Catricalá (Italia, curador de arte contemporáneo, director de la sección de arte de la feria europea Maker); Aldo Cibic (Italia, Arquitecto y Diseñador); Enrik Dziedzic (EE.UU, directora de comisariado en el KemperMuseum of Contemporary Art, Kansas City, Missouri); Zhao Li (China, profesor en la Central Academy of Fine Arts en Beijing y comisario del Pabellón Chino en la 53 edición de la Bienal de Venecia; Riccardo Passoni (Italia, director de GAM-Civi Gallery of Modern and Contemporary Art, Turín) y Vasili Tsereteli (Rusia, director ejecutivo del MMOMA, Moscow Museum of Modern Art).

La obra de Belén Mazuecos tiene por título Artista frágil: manejar con cuidado; es un acrílico sobre papel de 140 por 114 centímetros. Forma parte de ese proyecto de investigación que la autora granadina lleva trabajando y que constituye toda una metáfora visual del frágil ecosistema artístico en el que la supervivencia de unas especies depende de otras. En él los mediadores artísticos asumen un papel preponderante y el propio artista queda relegado a la condición de “readymade” convirtiéndose en una absoluta mercancía.

De la obra ganadora el jurado dio algunas pinceladas de por qué había premiado la pieza de Belén Mazuecos: “Por el enfoque contemporáneo de la obra, que trata de muchos temas universales que están sucediendo en el mundo y en particular en el mundo de los artistas. Es un proyecto muy interesante que representa las dificultades de ser artista, especialmente en la actualidad”.

El también artista granadino Pedro Cuadra fue otro de los finalistas en la modalidad de Pintura y ha estado presente en la exposición veneciana. Su obra La búsqueda, un óleo sobre lienzo de 130 por 130 centímetros; en ella el pintor nos introduce en su sabia figuración en la que un mundo distópico es el protagonista.

La exposición en el Arsenale de Venecia ha constituido todo un acontecimiento artístico a nivel internacional y su puesta en escena ha tenido lugar paralelamente a la celebración de Bienal de Arquitectura. La artista granadina estuvo presente y recogió el prestigioso galardón. Tras clausurarse la exposición en el Arsenale veneciano, la muestra será presentada en el Museo de Arte Moderno de Moscú.

Este premio para Belén Mazuecos y la consideración de finalista de Pedro Cuadra testimonian bien a las claras la importancia del actual arte granadino.