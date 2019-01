Ayax y Prok, SFDK y Fuel Fandando, confirmados para el Bull Music Festival

El Bull Music Festival avanza una decena de nuevas confirmaciones. La lista de este segundo avance la encabezan el dúo sevillano más respetado del rap en España, SFDK que presentan su nuevo disco Redención y "seguro volverán a hacer de las suyas recordando sus grandes éxitos y dando repaso a sus nuevas canciones celebrando en Granada su vigésimo quinto aniversario de trayectoria", indica la organización del evento en una nota de prensa.

La generación más joven del hip hop granadino no pueden faltar y se unen a este nuevo avance, Ayax y Prok no dudan en aliarse a los veteranos para demostrar que son los embajadores del rap con conciencia, poesía urbana 100%. Los gemelos del Albaycín "no paran de crecer, mueven millones de reproducciones en canales musicales, plataformas streaming y llenan salas allá por donde pasan. Son ya un referente de la música urbana en nuestro país", indica la misma nota.

El mestizaje y la fusión también tiene su lugar en el Bull Music y en esta ocasión está representado por tres nombres de lo más diversos, por un lado Juanito Makandé, un cantautor libre que "no para de acaparar adeptos con su forma de componer auténtica y cercana llegando a lo más alto de las listas independientes". Otra de las parejas más bailadas es Fuel Fandango. Por último el colectivo Zoo se suma al baile, con su mezcla de rap y energía non stop con toque mediterráneo y ritmos festivos.

La electrónica cobra peso en el festival y confirma a la dj belga Charlotte de Witte que será una de las estrellas internacionales de esta tercera edición del BUll Music Festival. Una artista que ha demostrado en excelencia su habilidad en el estudio y en los escenarios. "Su estilo es muy personal y arrebatador, ella dirige su carrera y su música de la manera que quiere y sueña. En el escenario De Witte enamora a las altas esferas del techno con su encanto natural , elegancia, solidez y experiencia haciendo que parezca fácil lo difícil, figurar entre las grandes estrellas del mundo. Su triunfo planetario es la mejor muestra de que ella y solo ella está alcanzando el zénit", indica la organización.

También se confirma Chelina Manuhutu, una de las exportaciones musicales más interesantes que Amsterdam ofrece en la escena actual. El dj local residente de la sala Industrial Copera Álvaro Sánchez completa el set electrónico de este segundo avance.

En cuanto al rock aparece el nombre de Sex Museum. Los madrileños presentarán su nuevo álbum Musseexum y descargaran su salvaje dosis de guitarras y psicodelia. Los Zigarros vuelven con nuevo disco que presentarán en Granada. En el apartado local dos jóvenes y buenas bandas, el trío de funk-rock-jam The Fixed y Koel.

El festival se celebrará del 31 de mayo y 1 de junio en el Cortijo del Conde. El evento también tiene zona de gastronomía, de ocio y descanso y zoco.