Más audacia para la nueva etapa

Concluye esta noche la 67 edición del Festival, con la actuación de la Philharmonia Orchestra -habitual en numerosos momentos del certamen-, dirigida por otro conocido en estos escenarios, Esa-Pekka Salonen. Junto a la sesión de danza de anoche, con las estrellas y solistas del Ballet de la Ópera de París, presente en tantos recuerdos mágicos del Generalife, se ha terminado con brillantez -aunque con demasiadas limitaciones, sobre todo en el recorte sinfónico- una edición que había originado expectativas de enriquecimiento del acontecimiento cultural más importante y veterano de Granada, por la nueva dirección del consagrado director de orquesta granadino Pablo Heras-Casado, dispuesto, como todos sus predecesores, a aportar su sello en busca de mantener la excelencia. Los que hemos seguido, ininterrumpidamente este evento, durante 60 años, desde la crítica exigente en periódicos locales y nacionales -que amablemente recordaba el jueves Belén Rico en una generosa crónica-, conocíamos la dificultades para superar el nivel obtenido en estas décadas de existencia, algo realmente admirable donde la unidad institucional es tan difícil y en el que tantos proyectos e iniciativas importantes o no han llegado a cuajar o, todavía peor, han perecido. Recordemos, por ejemplo, aquel Festival de Teatro que en la patria de Lorca podía haber sido un reclamo internacional de primer orden. Y no digamos ya las dificultades que están atravesando creaciones tan trascendentes como la OCG, amén de proyectos olvidados como el Teatro de la Ópera y el gran museo que necesita la ciudad.

A Granada, en proyección cultural, le queda el Festival Internacional de Música y Danza. Y hay que protegerlo, renovarlo en lo posible, aportando la savia e ilusión nueva que cada relevo pueda hacer, pero sin perder de vista esa historia riquísima, a partir de la cual hay que buscar, cada año, lo excepcional, los primeros conjuntos sinfónicos, las batutas más importantes, los solistas más reputados, la danza y los bailarines más excelsos, los programas más renovados, con estrenos o primeras audiciones de obras importantes. Es ocioso repetir a los que hemos admirado, porque lo he hecho en numerosas ocasiones. Pero los nombres de Karajan, Mravinsky, Haitink, Pierre Boulez, Solti, Dudamet, Argenta, Frühbeck, López Cobos o Gómez Martínez, en el pódium, con las mejores orquestas europeas -Filarmónica de Berlín, de Stanligrado, Comcertgebouw, las francesas, inglesas o españolas-, los inolvidables solistas -Gieseking, Rubinstein, Kempff, Richter, Arrau, Barenboim, Jessye Norman, Caballé y todas las primeras sopranos españolas, Juan Diego Flórez, y un largo etcétera-, o los ballets y figuras en el campo de la danza, clásica o contemporánea, que por el Generalife han pasado no pueden ni deben olvidarlos las nuevas direcciones.

Las nuevas direcciones no pueden olvidar las grandes orquestas que han pasado por aquí

Este exordio no pretende odiosas comparaciones, sino recordar la altura, una vez más, dónde se ha colocado el listón del certamen para valorar objetivamente, como tantas veces he hecho, lo que ha representado cada edición. El trascendental pilar sinfónico se ha reducido este año, con sólo tres orquestas internacionales, además de la OCG, en la que hay que valorar la calidad de Les Siècles que, sin embargo, no ofreció un programa exigente en la inauguración del Festival. Su discreto Debussy -en el que Heras-Casado destacó con su versión de Iberia- estuvo desdibujado al incluir una obra primeriza y de escaso interés del músico galo, rescatada del olvido por el conjunto francés. En el atractivo programa de su segunda actuación mostró toda su dimensión.

Sí estuvo a la altura del histórico ciclo los dos conciertos de la Filarmónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev -que, por cierto, recuerdo en su concierto con la orquesta Kirov del Teatro Mariinsky, en otro 'Festival ruso', en 1992-, que triunfó en sus dos programas de música rusa, el primero con el atractivo de las referencias españolas de Glinka y Korsakov, culminado con su popular Sheherezade, y el segundo, aparte de la Sinfonía clásica, de Prokofiev, con una magistral lección de las dos obras programadas de Shostakovich -un acierto incluirlas en el Festival-, con el vibrante Concierto para violín y orquesta núm. 1 y el protagonismo solista del joven armenio Sergey Khachatryan, que deslumbró al público con un alarde virtuosista y, sobre todo, con la emoción interna de su magistral interpretación. La orquesta y el director mostraron su contundencia y fuerza comunicativa, en la Sinfonía núm. 12 (El año 1917), en homenaje a Lenin, y en recuerdo de una etapa histórica en la Rusia revolucionaria del siglo XX. Del concierto de clausura, esta noche, daré cuenta en la crítica correspondiente.

En medio, la OCG, dirigida, como en el concierto inaugural, por Pablo Heras-Casado, donde aparte de dos sinfonías del clasicismo más conocido de Haynd y Mozart, se incluía un estreno de Sánchez-Verdú y un cambio último del cantante por un pianista, concierto que comenta otro compañero, con el segundo estreno de una partitura de Sánchez-Verdú.

En la danza, además del alarde de anoche con las Estrellas y Solistas del Ballet de la Ópera de París, que ha sido aclamado en el Festival casi desde sus comienzos, en numerosas ocasiones -y cuyo juicio publicaré mañana-, me quedaré con la admirable lección de la danza más pura que dieron Blanca Li y Maria Alexandrova, con la coreografía de la granadina de Diosas y Demonias, mientras el Real Ballet de Flandes tuvo una discreta actuación, en la que sobresalieron los dos bailarines en la versión coreográfica de Faun, de Sidi Larbi Cherkaoi: Nicola Wills y Philipe Lens. La Compañía Nacional de Danza ofreció su original Carmen nórdica, de Johan Inger, que rompe los tópicos habituales para centrarse -por cierto como hizo Gades con su Carmen- en la libertad de la mujer y la actual -y vieja- violencia de género.

En el capítulo de recitales destacaré el dedicado a Debussy por Pierre-Laurent Aimard -también conocido del Festival, cuando interpretó el Concierto de Ravel, con Eschenbach, de director-, con su prodigiosa digitalización, la belleza del sonido extraído a los dos cuadernos de Images y, sobre todo, la lección magistral de los difíciles 12 Études, obra maestra de la literatura pianística del siglo XX. La actuación de Patricia Petibon me decepcionó, no por su bellísima voz -magistral en la emocionante aria Ahí está, riyendo de La vida Breve, de Falla-, sino por convertirla en un recital cómico-musical, a veces con tintes grotescos, que desmerecían en un escenario donde hemos escuchado las mejores voces extranjeras y españolas, sin que tuvieran que recurrir a payasadas. Ha habido, también, otros recitales notables como los del clavecinista Pierre Hantaï -inolvidables las magistrales lecciones que nos ha dado al clave Rafael Puyana, en anteriores ediciones-, los de guitarra de Pablo Sáinz Villegas, el de viola y violín de Daniel y Pablo Zapico, los del Cuarteto Quiroga, además de los celebrados en el FEX. La música antigua y barroca ha estado representada por Ensemble Aedes, La Reverdie y Forma Antiqua -habitual, desde hace tiempo, en las sesiones matinales, con su magistral especialización-, este año con François Couperin.

El flamenco sí ha merecido el espacio importante que debe tener en el Festival de Granada, con la Oda al tiempo de María Pagés, los guitarristas Pepe Habichuela y Juan Habichela Nieto, la Compañía de Manuel Liñán con Nómada, los Puentes sutiles de Rocío Márquez y Jorge Drexler -son muy frecuentes las fusiones flamencas con otras músicas en estas jornadas-, entre otras actuaciones destacable, según referencias de los compañeros asistentes a estos ciclos.

Sobre estas ideas, resumidas, no tengo más remedio que lamentar la ausencia absoluta de la ópera que a pesar de no contar con el espacio escénico adecuado, ha estado presente en el Festival, desde El rapto en el Serrallo, en los Arrayanes, en 1962, hasta espectaculares versiones de La flauta mágica, por Els Comedians, en el Generalife, Orfeo y Eurídice, por la Fura, la magistral versión escénica del Oratorio de Honegger Juana de Arco en la Hoguera, Fidelio, de Beethoven, Salomé, de Richard Strauss, el estreno de Aynadamar, entre otras escenificaciones, además de las innumerables versiones de concierto -La vida breve, Carmen, Porgy and Bess, con un conjunto de extraordinarias voces negras, el Coro de la Ópera de Atlanta y la New York Symphony; Don Giovanni, con un espectacular Ruggiero Raimondi, etc.-. Hay que poner en marcha la imaginación y encargar producciones propias o adaptaciones. No olvidemos el papel importantísimo que ha tenido la OCG, con Pons u otros directores, en la mayoría de las representaciones. La ópera, en cualquiera de sus formatos, no puede faltar en un festival que se precie. Resultaría insultante que la ópera en vivo se intentara reemplazar, cómo este año, con proyecciones filmadas en el Teatro Real. Con esta idea, podría cambiarse todo el Festival por audiciones filmadas y comentadas de conciertos sinfónicos, ballets, recitales, etc., como hacíamos en los Colegios Mayores.

En fin, termina una edición sin grandes novedades -salvo algunos encargos de música contemporánea que el Festival ha tenido siempre presente, entre ellos de los granadinos García Román y Juan Alfonso García, junto a los nombres españoles actuales- y sin llegar a la excelencia de los verdaderos momentos estelares que lo definen, excepto algunas brillantes pinceladas sinfónicas o solistas y un estimable ciclo de danza. Esperamos que Heras-Casado afiance la línea de excepcionalidad y variedad programática, en todas sus facetas, pilares básicos del Festival Internacional de Música y danza de Granada, sobre los que deben sostenerse los "criterios nuevos y audaces" que ya pedíamos en 1961.