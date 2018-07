El blues de Stern recoge el testigo

Si anoche la actuación de la galardonada cantante americana Cécile McLorin Salvant sorprendió al público asistente con su repertorio musical repleto de composiciones propias y versiones sorprendentes, esta noche el virtuoso guitarrista Mike Stern y la Randy Brecker Band, con sonidos inspirados en el bebop y el blues sin olvidar esa intensidad rockera tan característica del músico estadounidense, actuarán en el parque del Majuelo de Almuñécar a partir de las 22:30 horas en la segunda jornada del Festival Internacional Jazz en la Costa.

Stern se encuentra inmerso ahora mismo en una gira mundial con dos únicos conciertos en España y uno de ellos será en Almuñécar (el otro tuvo lugar el pasado lunes 9, en el Teatro Axarquía de Córdoba). Acompañado por Randy Brecker, Tom Kennedy y Dennis Chambers regalará a los asistentes al parque sexitano las mejores piezas seleccionadas del jazz.

Randy Brecker, trompetista y compositor, también estará en el Majuelo

El guitarrista se graduó en el Berklee College of Music de Boston, donde se especializó en jazz. En 1977 se fue de gira con Blood, Sweat & Tears, una banda con quien participó en tres discos. Desde ese momento comienza a colaborar con una larga lista de artistas como Miles Davis. Saca su primer álbum de estudio en 1986 con la colaboración de Jaco Pastorius, David Sanborn y Bob Berg. Varios años después, en 1993, graba Standards (and other songs), considerado para la crítica musical como su mejor disco, que le sirvió para convertirse en el mejor guitarrista del año según la revista Guitar Play. Además, ha recibido dos nominaciones a los premios Grammy, una en 1994 por Is what it is y otra en 1996 por Between the lines.

Pero Mike Stern no estará solo. Junto a él, sobre el escenario, estará el trompetista y compositor Randy Brecker, que lleva en la primera línea musical más de cuatro décadas, prueba de ello es que los sonidos de la trompeta y el fliscorno de Brecker han aparecido en álbumes de grandes artistas como Jaco Pastorius o Frank Zappa.

Por su parte, Dennis Chambers, considerado como uno de los más grandes baterías del mundo y dotado de una impresionante técnica, limpieza, solidez y especial capacidad de improvisación, ha grabado y actuado junto a músicos de la talla de John Scofield, Steely Dan o Carlos Santana, entre otros muchos, ya que es muy demandado para grabaciones y giras.

Finalmente, Tom Kennedy es un reputado maestro, tanto del bajo acústico como del eléctrico, y un consumado músico de giras y estudio, que además lidera sus proyectos propios.

Cuatro grandes músicos, amigos y compañeros de banda, con un espectacular sonido que actuarán sobre el escenario de Jazz en la Costa esta noche.

El siguiente turno, el del jueves 19, será para Fred Hersch Trio con el propio Hersch al piano, John Hebert al contrabajo y Eric McPherson a la batería. La banda es considerada como una de las mejores de los últimos años, según la prensa especializada.

La prensa también considera a Hersch en particular como el músico más innovador de la última década. Ha colaborado con una gran cantidad de jóvenes pianistas de jazz, en los cuales es clara la influencia de la música del estadounidense, como Brad Mehldau, Ethan Iverson o Jason Moran por citar solo algunos.

Además de ser un músico jazzístico fascinante, Hersch ha sido embajador de diferentes causas educativas sobre el sida, al convertirse en el primer músico de jazz públicamente gay y VIH-positivo.