"Es bonito pensar que tu obra se pueda prolongar más allá de tu existencia"

"Si he perdido la vida, el tiempo, todo / lo que tiré, como un anillo, al agua. /Si he perdido la voz en la maleza /, me queda la palabra". Si a Blas de Otero le quedaba la palabra, a María Pagés (Sevilla, 1963) le basta con la danza, algo, dice, "innato" en ella. Lo demostrará hoy en el Generalife a las 22:30 cuando presente Una oda al tiempo, una coreografía flamenca sobre lo efímero, la permanencia y la eternidad. Apoyada en los textos del escritor Arbi El Harti e inspirada por autores como Borges y Margaret Yourcenar, la bailaora reflexionará sobre la implacable irreversibilidad del tiempo sobre el cuerpo, el deseo, el arte y la vida.

-¿Qué le preocupaba a la hora de hacer el espectáculo además del paso del tiempo?

-Una oda al tiempo es justo eso, una reflexión sobre el paso de tiempo, pero sobre todo una reflexión sobre la contemporaneidad. Eso de lo que tanto hablamos y que forma parte de nuestra época. Hay que entender que todo lo contemporáneo, o que consideramos de nuestros días, no existiría si no hubiera un diálogo con la memoria. Creo que eso es lo que vivimos continuamente con cualquier expresión flamenca. El flamenco es un arte vivo y contemporáneo. El cambio no se daría si no existiera un diálogo con esa memoria. Eso nos preocupaba transmitir y expresar.

-¿Le insiste a sus alumnos en que es importante revisar lo que se ha hecho en el pasado?

-Claro. Estamos aprendiendo continuamente, pero hay una base. Eso no quiere decir que una persona se estanque. La convivencia de lo que hemos sido y todo el aprendizaje que nos transmite lo que ya hemos sido nos va a dar todo lo que necesitamos para evolucionar. Siempre parece que hay un desencuentro en lo que fue con lo que será. No es así.

-¿Para ser buena artista una no tiene nunca que olvidarse de donde viene?

-Van de la mano. Cualquier cosa que haga un artista contemporáneo no sale de la nada. Sale de lo que se fue y de la capacidad que tenemos estos días de asimilar lo que somos, lo que nos rodea, los tiempos que vivimos ahora, lo que tenemos.

-¿El creador tiene el compromiso de plasmar el momento social que se vive?

-El arte tiene esa misión. El arte es la expresión del momento que se vive. Ha sido así siempre. Fíjate en el arte rupestre, que te cuenta cómo vivían, cómo se relacionaban entre ellos, qué importancia tenía la relación con la naturaleza.

-¿Le preocupa que sus coreógrafías no pasen a la posteridad?

-Ya tengo una edad para entender que la vida y todo lo humano es efímero. Si es verdad que hay una preocupación porque se ponga en valor el trabajo al que te has dedicado toda la vida y terminas entendiendo que puedes dejar una huella. Si que tienes esa responsabilidad, ese compromiso, de que el trabajo que hagas lo puedas transmitir y pueda quedar algo de él. ¿Sabes por qué? Por prolongar tu obra. Pero soy consciente, y te voy a ser sincera, de que todo es efímero. El otro día nos pedían en la Biblioteca Nacional dejar el archivo de todas las obras que hemos hecho, porque ellos se encargaran, nos dijeron, "de custodiarla y de protegerla para siempre". Y yo pensé: "¿Ese para siempre hasta cuándo será?". Es una idea bonita esa de pensar que tu obra se prolongará más allá de tu vida, de tu existencia.

-¿Por qué eligió la danza como medio de expresión?

-Es un motivo personal. La danza ha estado siempre en mi vida. Mis padres no me lo inculcaron en casa, ni se me educó para que me dedicara a esto. Fue una cosa totalmente innata en mí. Eso lo tengo clarísimo. Yo entendí que era algo que formaba parte de mí. Puede sonar muy romántico, pero es así. Está claro porqué el flamenco nació en Sevilla y en Andalucía. El flamenco, sobre todo cuando era niña, estaba incorporado en la vida cotidiana.

-¿Quién no ha bailado unas sevillanas en las fiestas de su pueblo, no?

-Claro. Es algo inherente en nuestras costumbres. Si hubiera nacido en Rusia, haría otras cosas.

-¿Cómo se pasa de bailar flamenco de niña a tener un discurso artístico que incluye dramaturgia, elementos de la poesía y de la filosofía y un repertorio musical bastante abierto, que no se ciñe digamos al flamenco puro?

-Tienes que tener una cosa muy clara: el flamenco es una creación global. La coreografía flamenca no es un baile sin sentido, es una creación orgánica. Es una creación donde participan todos estos elementos que has dicho.

-¿Hay algún límite en su repertorio musical o en el contenido y forma de su montaje?

-No hay límites. Yo parto de un horizonte amplio donde todo lo que pueda enriquecer el discurso lo incluyo. Hay que saber elegir, y saber entender cuál es la medida de las cosas y cuáles son los matices. Ahí radica la capacidad creativa. Todo en la vida es cuestión de medidas, y la creación coreógráfica es así. ¿Cuánto va a durar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Con cuántas personas voy a contar?

-¿Cómo se entrena la creatividad?

-Leyendo mucho (ríe). Cuantos más conocimientos adquieras de las cosas y cuánto menos límites te pongas, mejor. Hay también que escuchar mucho.