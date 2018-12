Los Escarabajos vuelven con el show 'Love Is All We Need'

Los Escarabajos ofrecen esta noche su tradicional concierto anual, dentro de la Gira Veinticinco Aniversario, con el show Love Is All We Need. El espectáculo camina hacia la celebración del cincuentenario del doble LP The Beatles.

El concierto especial (21:00 horas, sala Planta Baja) está dentro del programa del vigésimo noveno homenaje nacional a The Beatles, con actividades en Granada y Sevilla.

El programa del homenaje, además del concierto de esta noche, incluye el jueves una conferencia a cargo de Enrique Sánchez. Con el título Por un penique de fresas (La semilla española del disco que cambió a Los Beatles), Sánchez "actualizará su investigación junto a José Ángel Martín", indica el programa de actividades. La conferencia está prevista el jueves 6 de diciembre a las 11:00 horas en el Lemon Rock Bar & Hostel, en calle Montalbán, 6.

Sánchez es músico, escritor y fundador de Los Escarabajos. El sábado 8 estará en Sevilla en la presentación de la banda sonora original de la película Pobre juventud, de Juan Luis Galiardo y Juan Diego, "inédita desde 2006 y publicada por Pineapple Music".

El homenaje está producido por BeatleBiz y Strawberry Filelds Radio Beatles, con la participación de Los Escarabajos (que actúan esta noche) y Beatle 6-7 Route.