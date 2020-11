El escritor granadino Fernando de Villena acaba de dar a luz dos nuevos títulos que vienen a sumarse a su ya larga producción tanto en verso como en prosa. Ambos libros se iban a haber presentado este mismo mes en el Centro Artístico pero a causa de la pandemia el acto tuvo que suspenderse. Hoy le hemos pedido al poeta y novelista que nos hable de estas obras y de los proyectos en los que ya trabaja.

–¿Tiene sentido publicar libros en este momento en el que apenas pueden ser dados a conocer al público?

–Yo escribo ante todo para mí mismo, por esa lava de la creatividad que empuja por salir desde lo más hondo de nuestro interior. La comunicación con un público es un a posteriori. La considero importante porque ayuda a los editores que han apostado por mi obra y que esperan recuperar su inversión o incluso tener algunas ganancias.

"Yo escribo ante todo para mí mismo, por esa lava de la creatividad que empuja desde lo más hondo”

–Vayamos con los libros. En primer lugar, Acerca de los días (ediciones Carena, Barcelona, 2020), más de trescientas páginas de poesía en una época en la que no sé si se lee mucho de este género minoritario. ¿Qué encontrará el lector en esta obra?

–Al contrario de lo que se piensa, hoy se lee bastante poesía. El hombre de nuestro tiempo no goza de mucho tiempo para nada y por ello ahora tienen mayor aceptación los textos breves, a veces muy breves: el microrrelato, el poema lírico, la estampa, el artículo periodístico. En Acerca de los días he agrupado mis últimos seis poemarios, dos de ellos editados con anterioridad y los otros cuatro inéditos hasta ahora. En algunos practico algo así como un diario lírico o emocional y los otros fueron escritos con una clara intencionalidad temática y estilística. Entre estos últimos creo que supone una gran novedad dentro de mi trayectoria el titulado Noticias que me duelen que es un alegato contra las atrocidades del mundo en el que vivimos. También incluyo un poemario dedicado a mis últimos viajes y otro religioso.

–Usted comenzó imitando la poesía del Siglo de Oro y luego llegó a encontrar un registro más íntimo y pertenece al grupo de la Diferencia. ¿Cuál es la diferencia en Acerca de los días?

–Tengo sesenta y cuatro años y he dedicado medio siglo de mi vida a la Literatura. Poseo como cada cual mi propia visión del mundo, pero he procurado y sigo procurando desprenderme con el tiempo de todo cuanto dañaba a mi espíritu. Paralelamente, mi estilo se ha ido depurando, se ha deshecho de los barroquismos iniciales y creo poder afirmar que he encontrado mi voz propia. Claro que para conseguirlo he trabajado mucho. Aún hoy leo en español y ahora también en latín varias horas cada día y, en la medida de lo posible por causa del confinamiento, vivo con gran intensidad.

"He procurado y procuro desprenderme con el tiempo de todo cuanto dañaba mi espíritu”

–Y pasemos ahora a la novela Las siete edades (Editorial Niñaloba, Sevilla, 2020), una obra bastante original en su estructura y atrevida en su contenido. ¿Qué ha querido reflejar usted en ella?

–Después de numerosas novelas históricas o que recorren diversas épocas de la historia para explicar nuestro tiempo, he comenzado a escribir algunas otras para reflejar de manera más concreta los años que nos ha tocado vivir. Las siete edades arranca en las últimas décadas del franquismo y refleja esa España frívola y absurda anterior a la crisis con sus falsos valores, sus edificios megalómanos y el derroche de dinero en banalidades. También hay en la obra reflexiones acerca de lo que es y lo que debe ser el arte.En cuanto a su estructura, creo que, efectivamente es bastante novedosa en cuanto que se basa en el perspectivismo y para ello recurre a supuestos diarios, memorias y cartas de sus tres protagonistas.

–Las siete edades está dedicada al escritor Gregorio Morales fallecido ya hace algunos años. ¿Cómo lo recuerda su amigo Fernando de Villena?

–Gregorio Morales fue un novelista excepcional y me parece lamentable que sus obras no se estén ya reeditando. Su apuesta por la Literatura Cuántica supuso una de las novedades más asombrosas e interesantes de la cultura del periodo democrático. Era un hombre controvertido, emprendedor, quijotesco, audaz y, claro está, choco contra todos los molinos de viento de nuestra época. Con Juan J. León y Enrique Morón fundamos una tertulia literaria y artística importantísima que hoy ya es historia de nuestra ciudad, esta ciudad que debería dedicarle el nombre de alguna calle o plaza.