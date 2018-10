La cultura granadina le planta cara a la trata de mujeres con un festival

Eskorzo, MagoMigue, Licaón Teatro, Noni y Ale de Lori Meyers, Juan Alberto y Andrés de Niños Mutantes, Carmencita Calavera, Cosas que hacen Bum. La cultura granadina le planta cara a la trata de mujeres desde mañana con un festival en beneficio de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, que ha sido organizado por la asociación Help Me Please.

Artistas del teatro, el rock y el flamenco celebrarán hasta el 23 de octubre Unid@s por la Trata, un festival de carácter benéfico para luchar contra la trata de personas, y en particular la trata de mujeres, un negocio ilegal que mueve en el mundo cada año más dinero que la droga o el tráfico de armas. Las actuaciones, que se celebrarán en el Teatro Alhambra y la sala Planta Baja, irán precedidas de una mesa redonda.

El programa arrancará mañana con una mesa redonda donde intervendrá la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituída, Rocío Mora; la coordinadora de Mujeres en Zona de Conflicto, Inma Caballero Ruiz; la catedrática Filosofía del Derecho, Juana Gil Ruiz; y la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ana María Acosta. La charla estará moderada por la abogada feminista Pilar Palomo Blanco en la Casa de Mariana Pineda a las 18:30. Más tarde, la Periodista Lola Fernández Palenzuela entrevistará a los Periodistas David Bollero (Público) y Francisco Terrón (RTVA).

El fin de semana estará dedicado a las dos galas de rock. La primera, el sábado a las 20:30 en la sala Planta Baja, reunirá a Noni y Álex de Lori Meyers; Mojo; Juan Alberto y Andrés de los Niños Mutantes; Los Esclavos; Sorroch & El Estado y D'Baldomeros. Eskorzo encabezará el domingo la segunda cita benéfica rockera, que se celebrará a partir de las 18:00 en la sala Planta Baja. Las bandas granadinas Martina Karsch, Beach Hotel, Nilsson, Carmencita Calavera, Baubo, Cosas que hacen Bum, Vita Insomne, Aitor Velázquez, el cantante de Hora Zulú; la Enano Rojo Band; y Without Lines también se sumarán a la serie de conciertos.

MagoMigue protagonizará el lunes la gala de teatro en la que intervendrán Los Feos, Celia Sako, Lolo Fernández, Rosa Mary (danza), Licaón Teatro, Charly (Zen del Sur) y el Gran Dimitri en el Teatro Alhambra a las 21:00. La bailaora Fuensanta La Moneta y amigospondrán el broche de oro al festival benéfico con una actuación en el Teatro Alhambra a las 21:00.

El total de lo recaudado será donado a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, una organización cuyo objetivo es que las personas que sufren explotación sexual y trata de seres humanos recuperen la libertad y la dignidad y logren la autonomía necesaria para emprender una vida fuera del control de sus explotadores.

El festival organizado por el colectivo Help Me Please se organiza por segundo año consecutivo después de dedicar la primera edición a Pro Activa Open Arms, la ONG española dedicada al rescate de personas en el mar, a consecuencia de los graves problemas migratorios que se cobran la vida de miles de personas en el mar Mediterráneo.