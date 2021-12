Un cumpleaños mágico en Granada

El Festival Internacional Mágico de Granada Hocus Pocus celebra con cuatro galas su veinte cumpleaños, una fiesta protagonizada por artistas nacionales e internacionales que pretende contagiar ilusión y llenar el teatro de seguridad, trucos y emociones positivas.

Decía el tango de Gardel que veinte años no es nada pero conseguir que un festival de magia cumpla dos décadas y que lo haga en tiempos tan extraños tiene truco: “Vamos a hacer que el público lo pase bien”. Aunque los magos no deben nunca mostrar el as que guardan en la manga, Miguel Puga –conocido como MagoMigue– se salta esta máxima para resumir así las razones del éxito continuado del festival que dirige, ese que ha crecido hasta convertirse en referente de citas similares organizadas en diferentes puntos del mundo.

“La pandemia no está ayudando pero los teatros son los templos más seguros dentro de la inseguridad”, explicaba ayer MagoMigue, empeñado en contagiar su pasión por la magia sin requiebros a la seguridad. Este Hocus Pocus, con un programa adaptado al coronavirus, ha logrado hasta el momento la respuesta de un público ávido de sonrisas que ha respondido en pie a dos de los espectáculos para que la alegría de la Navidad mágica sea lo único que se expanda.

“Estamos muy contentos de poder hacer esta edición y aunque estábamos asustados, el público tiene ganas de pasar un buen rato y los magos necesitamos hacer lo que sabemos hacer, transmitir alegría”, agregó MagoMigue. Para conquistar a un público que en los últimos casi dos años lo ha visto casi todo, el Hocus Pocus llena el escenario del teatro Isabel la Católica de magia de cerca, grandes ilusiones, mentalismo, manipulación, quick change y mucho show.

Desde ayer, las Galas del Hocus Pocus combinan a referentes nacionales e internacionales para arrinconar a las preocupaciones y dar todo el protagonismo a la diversión a golpe de magia. Con una varita gigante, una pequeña pelota, con cartas o con algo tan cotidiano como una silla, ilusionistas de diferentes disciplinas se suman al aval de los 200 artistas que han hecho grande a un Hocus Pocus mágico.

“Será un número muy elegante, muy dulce, también muy animado y con unos efectos para sorprender a la gente y que salga con más ilusión de la que viene”, adelantaba poco antes de la Gala Jessica Guloomal, una ilusionista canaria que destaca como una de las pocas mujeres del sector en España.

Especialista en magia de escena y magia extrema, Guloomal ha cambiado la forma de ver un arte tradicionalmente masculino con una pócima que incluye frescura, elegancia y un toque de sorpresas. “Si ya la vida es dura, estos últimos años nos ha castigado aún más y los magos tenemos que poner ilusión para compensar”, ha recalcado una de las protagonistas de las dos grandes galas del Hocus Pocus 2021. Comparte escenario con One Gun, un coreano que atesora premios internacionales por su talento en quick change, que consiste en cambiar muy rápido de atuendo.

Daniel Ka presenta en Granada sus grandes ilusiones y compite así con la manipulación del argentino Lautaro, capaz de sorprender con su número.

Este programa, casi tan repleto y variado como el año que se acaba, se repetirá este miércoles antes del Concierto para baraja y piano previsto para el jueves, un truco final para que el 2022 suene mejor.