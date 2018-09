"Me duele no tener más cariño del público"

Enseñó a sus seguidores que los te quiero, si son de papel, no sirven de nada. Así se ganó David DeMaría un hueco en el corazón de miles de adolescentes que abarrotaban los conciertos a principios de los 2000. Ahora, en plena gira de presentación de su disco David DeMaría 20 años, el artista gaditano llega a Sevilla para ofrecer un concierto hoy, a las 21:00, en el Cartuja Center. El cantante deleitará al público con un espectáculo repleto de artistas y con el que celebrará sus 20 años de carrera.

-¿Cómo vive este momento en el que celebra estos 20 años en la música?

'Barcos de papel' es un álbum que me gustaría volver a tocar, sería un buen proyecto de futuro"

-Lo vivo como una celebración, por poder llevar en gira un disco que grabamos el otoño pasado en directo con una gran banda y la producción de Paco Salazar. Para mí ha sido un honor trabajar con él, ya que él lo ha hecho con Dani Martín o con Raphael. Ha llevado una sonoridad más guitarrera a los clásicos de mi carrera; gracias a él mis canciones más clásicas parecen nuevas. Ver cómo disfruta el público es una gozada para mí.

-Cuando empezó, ¿imaginaba tener el éxito que tiene?

-Imaginé una carrera de fondo. Cuando tenía el grupo con 14 ó 15 años descubrí que lo que me gustaba era ensayar, cantar y montarme en una furgoneta. Cuando algo te gusta de verdad, lo bonito es luchar por ello. Para estar donde me encuentro ahora, me ha ayudado mi fuerza de voluntad, creer en mis canciones y creer que aún transmito cada vez que canto.

-Dentro de este nuevo álbum ¿qué puede encontrar el público?

-Tres temas inéditos. Hemos querido añadir tres nuevas canciones además de las mías de siempre pero con sonidos y arreglos nuevos. Y si pudieras ha sido la carta de presentación y es la apuesta por el pop elegante y clásico que hemos escuchado la generación de los 80 y de los 90. Además, me han hecho el encargo más grande de mi carrera, escribir la canción principal de La casa de Bernarda Alba, que se estrena en octubre en los cines y se va a presentar a los Goya. Quisimos incluirla en el disco para que el público no sólo la disfrutara en los cines.

-Con una trayectoria tan larga, habrá vivido momentos inolvidables, ¿cuáles han sido los más significativos?

-Son muchos los que se quedan para el recuerdo. Alejandro Sanz me ha hecho entrega de un premio Ondas y he cantado con él en su casa. También he tenido la suerte de haber cantado con Niña Pastori en San Fernando, con Pastora Soler, Manuel Carrasco y con Sergio Dalma he cantado en este disco la canción Preciosa mía. Lo cierto es que he tenido mucha suerte y emociones en estos 20 años. Si tuviera que quedarme con un solo momento, elegiría la del primer concierto que dimos en el instituto Romero Vargas, en Jerez de la Frontera. Ahí fue donde mi vida tomó el rumbo que me ha guiado hasta lo que soy ahora.

-¿Qué artistas estarán presentes esta noche?

-Pues gente joven, principalmente. Me voy a sentir como lo que soy, padre. Se ha cerrado un cartel que incluye colaboraciones con artistas andaluces jóvenes que apuestan por hacer su propio estilo de música. En el Cartuja Center disfrutaremos de artistas como los Gemeliers, Manuel Muñoz, Carlos Torres, José Luis Marazi y Carmen Raigada. Son gente con espíritu creativo desde las raíces andaluzas.

-Sus duetos y colaboraciones han sido numerosos, ¿hay alguien con quien le gustaría trabajar y aún no lo ha hecho?

-Tengo la espinita de no haber cantado con Manolo García. Me ha faltado cantar con él en un escenario. Hemos trabajado con los mismos músicos en algunas ocasiones y, aunque tenemos una bonita amistad, no se ha dado el momento en el que hayamos podido coincidir. Aunque también me siento muy orgulloso de todas mis colaboraciones, para mí fue un privilegio que Serrat me llamase para que versionara Cantares. Yo después de eso me puedo morir tranquilo. Además he tenido el honor de conocer a Enrique Morente en unos Grammy, he compartido noche de cante con Moraíto Chico, con Habichuela y con Terremoto.

-Son muchos años de carrera, ¿es fácil mantener un público fiel?

-Es muy difícil mantener un público fiel, de hecho, es milagroso ser un cantautor popero andaluz y mantenerte estable a la hora de sonar en las radios. Actualmente los jóvenes no escuchan el mismo tipo de música que cuando yo empecé ni la forma de consumirla es la misma ahora que entonces. Por ello, es muy complicado moldear tu estilo para que tus canciones sigan sonando por emisoras dirigidas a un publico joven y a la vez mantener credibilidad en tus composiciones, conciertos y giras acercándote al público más de tu generación. Cuando te vuelves más inteligente que tus propias canciones es difícil mantener viva una carrera, y eso lo demuestras en cada concierto, que es donde enseñas tu última versión.

-Siempre se dice que el disco más bonito es el que está siendo, o sea, el último. En su caso, ¿eso es así o recuerda alguno con un cariño más especial?

-Para mí el disco mas bonito es el que estoy tocando cada noche al ser un álbum grabado en directo. Que ahora lo pueda disfrutar el público es una maravilla. Barcos de papel también fue un álbum muy especial, con él se alinearon los astros e hicieron que el disco fuera memorable. Es de los que me gustaría volver a tocar de nuevo con la madurez de los años, y más al desnudo. Sería un bonito proyecto de futuro.

-¿Qué le gustaría que el público supiera de usted que no sepa ya?

-Si conocieran a la persona que hay detrás de las canciones, quizás éstas pudieran gustarles más. Creo que a veces una canción no puede llegar a expresar quién hay detrás componiéndola. Desgraciadamente y después de 20 años, me duele no tener más cariño de un público mayoritario. Me gustaría que me conociesen.