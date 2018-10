"A esta edad no me puedo permitir no tener dignidad"

Derrochando buen humor y amabilidad Miguel Ríos presentó ayer el concierto que cerrará su exitosa gira Symphonic Ríos, un repaso a toda su carrera con la compañía de una orquesta sinfónica. El cantante granadino, que presentó el espectáculo en julio de 2017 en el Festival de Música y Danza de Granada, ha elegido también su ciudad natal para clausurarla: la cita será el próximo 14 de diciembre pero en este caso en el Palacio de Deportes de Granada, un espacio mucho más multitudinario.

Ese fue precisamente el aspecto que el músico destacó ayer en la rueda de prensa que ofreció con motivo de la presentación del espectáculo: ahora quiere llegar a más público granadino dado lo limitado del aforo del Palacio de Carlos V. "Además, el concierto que hicimos en Granada no es el que hacemos en la gira: aquí tocamos una hora y en la gira dos horas y media", agregó.

Ríos explicó que la "vocación" de este concierto en Granada era "cerrar el círculo que se inició en la Alhambra con la Orquesta Ciudad de Granada y Josep Pons como director del invento". El granadino reconoció que ha supuesto una enorme alegría "incluir el rock como género en un Festival que en los 66 años de vida previos no lo había considerado en la categoría que merecía".

En ese sentido, reivindicó la altura de este estilo musical, "como manifestación artística": "Es la banda sonora de un nuevo tiempo que empezó a mitad del siglo pasado y ha ido haciendo de alguna forma méritos para ser considerada como clásica".

La gira, continuó, ha estado "bendecida" desde su estreno en el Festival, con la grabación en directo del disco con la OCG y Pons. Ahora, en el concierto previsto en Granada, Ríos interpretará grandes clásicos de toda su carrera como Bienvenidos, Santa Lucía o Rock de una noche de verano, acompañado de su banda, los Black Betty Boys, y una orquesta sinfónica con más de 50 músicos dirigida por Carlos Checa. "La OCG no ha podido acompañarme porque es una orquesta con programación estable y yo soy un músico errante", puntualizó Ríos, que ensalzó el valor de la formación granadina.

Sobre los cambios en la lista de canciones explicó: "Al público que va a verte, que paga y se pone a tu disposición, no les vas a negar canciones que sienten como algo a viva piel, no como una cuestión intelectual, y también e incluido temas menos conocidos pero que con la orquesta suenan muy bien".

Con estas novedades, en el próximo concierto en Granada volverá a fusionar el sonido potente del rock y el sinfónico sobre el escenario, tras recorrer trece ciudades españolas. El resultado ha sido todo un éxito que se ha acompañado también con las ventas del disco. "Hemos tenido suerte porque hemos tenido acceso al público que ahora compra este tipo de soportes.

Sobre su anunciada retirada, admitió haber "transgredido" su palabra. "Esto me lo he ganado yo, que fui el que dije que me retiraba. Pero, al mismo tiempo, transgredir mi propia palabra no es la peor cosa que he hecho en la vida", bromeó en la rueda de prensa. "Mi vuelta ha estado causada por dos motivos: cuando estaba escribiendo mi libro de memorias me llamaba mucha gente para hacer cosas solidarias y había compañeros que querían que cantara. Y de pronto vinieron Juanito, Víctor y Ana y me dijeron que querían hacer el veinte aniversario de El gusto es nuestro. Claro, no iba a ser yo el único malafollá que dijera que no, que se había retirado. No, pegué un salto enorme e hicimos dos años de gira. En ese tiempo fue cuando el Festival, Diego Martínez y sobre todo Chema Ojeda, empezaron a muñir este concierto. Tuvimos que tardar un año pero lo conseguimos".

El músico también hizo balance de su actual tour con orquesta sinfónica, un proyecto que no se "esperaba a esta altura del partido, 74 tacos". El cantante aseguró que la gira va "de puta madre" porque empezar en un sitio insólito para escuchar rock and roll como el Carlos V. "También es verdad que hicimos un disco que es de una gran calidad, con todo tipo de crítica favorable y un sonido estupendo", añadió. "La verdad es que ha sido un regalo porque es muy difícil montar una producción que meta en la carretera para hacer conciertos a casi sesenta músicos más unos cuarenta técnicos", dijo Ríos, que destacó la "dignidad" de su propuesta. "Esa es la única cosa que yo no me puedo permitir no tener ya a esta edad", apostilló Ríos, quien aseguró que ha querido agradecer al mundo de la música que le haya permitido vivir tantos años viviendo de lo que le gusta, y además "muy bien y con libertad".

El cantante estará antes del concierto de cierre de Granada en Valladolid, el Gran Teatro Liceo de Barcelona, Sevilla, Bilbao y Madrid.