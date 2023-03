La música electrónica de los granadinos Matsu 'oscila' este viernes en Aliatar

Dicen que nadie es profeta en su tierra; Miguel Membrilla y Kiko Pérez lo van a intentar. Los granadinos presentan este viernes Oscilación, su segundo trabajo surgido bajo la formación Matsu, un grupo surgido de la experimentación y exploración de la música ambiental, y su conjugación con la electrónica de baile, como ellos mismos se definen.

La sala Aliatar será la encargada de acoger la puesta de largo de este segundo trabajo, en un concierto en el que les acompañan los sevillanos I am Drive, que a su vez presentan Fear Of Missing Out, su quinto trabajo, ante el público granadino. Las entradas para este doble concierto están ya a la venta en distintas plataformas.

Oscilación es el segundo trabajo de Membrilla y Pérez tras Nosotros (ambos con la discográfica We are wolves, sello de los integrantes de I am Drive), cocinado durante la pandemia y surgido en 2020, lo que supuso el despegue de este dúo en la escena nacional.

El disco tomaba prestado el nombre de la novela homónima de Yevgueni Zamiatin, publicada en 1920 y considerada uno de los pilares del género distópico e inspiradora de otros grandes títulos como 1984, de Orwell. La idea es que, como han comentado en algunas entrevistas, el disco, realizado en un pequeño lugar como es la casa de sus autores, como el libro, terminase por generar algún cambio.