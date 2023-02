Sin entelequias

Los últimos años de la anterior centuria fueron decisivos para la ciudad de Málaga. Comenzaba un tiempo ilusionante que generaría una realidad aplastante que, ya, no tendría vuelta de hoja. La capital de Costa del Sol alcanzaría un estatus social que iba a ser infinitamente más que un centro de turismo de playa. En el universo artístico empezaba a sonar con una fuerza inusitada. Se llevaba varios años haciéndose las cosas muy bien. La Diputación provincial apostaba por el arte nuevo. La Fundación Picasso ponía en su sitio el esplendor del magnífico arte –Jorge Lindell, Enrique Brinkmann, Dámaso Ruano, Stephan, Paco Peinado, Eugenio Chicano, Pepa Caballero, Francisco Hernández, Manolo Barbadillo, Juan Béjar, José Faría, Javier Alberca - que existió en la ciudad desde los años cincuenta y daba criterio –mucho criterio- al nombre todopoderoso del que había nacido en la Plaza de la Merced. El CAC iniciaba, poco después, su esclarecedora presencia. Los políticos andaluces ponían su empeño y el dinero de la cultura para que el Museo Picasso fuera una realidad; daba igual que el resto de la comunidad se quedara más bien vacío de casi todo. La galería de Alfredo Viñas era importante y su significación se corroboró con su participación en ARCO –años antes lo estuvo Pedro Pizarro-. El Colegio de Arquitecto, en las Palmeras del Limonar, también era centro de destino. Se notaba inquietud. Poco tiempo mástar llegaría la gran eclosión. El Picasso, el Carmen Thyssen, el CAC haciendo las cosas muy bien y llevando a Málaga lo mejor del arte internacional; el Museo Ruso, el Centro Pompidou, la Casa Natal… Y en medio de todo aquello, en la zona del puerto, calle Duquesa de Parcent, un joven entusiasta había puesto en marcha un proyecto apasionante. Era un modesto bloque de pisos en medio de una manzana llena de rascacielos. Pero era algo especial, la aldea gala de René Goscinny y Albert Uderzo que subsistía con pasión, fuerza y entusiasmo ante el empuje de los grandes y poderosos. Hasta allí, sin solución de continuidad, llegaba un arte nuevo, bien sustentado y mejor planteado para que ofertara lo más apasionante de la plástica contemporánea. Un trabajo heroico que no ha cesado y que se abre a las perspectivas de un arte con mayúsculas, de autores importantes que siguen dando proyección a una plástica de formas abiertas y total compromiso artístico.

A Javier Marín lo hemos visto desde 1996 apoyando a lo mejor del arte. Artistas ilustres de un pasado reciente compartían escenario con autores nuevos de futuro expectante. Y así, con empeño inusitado, hasta la última apuesta con un artista importante de su bien surtido catálogo, el jiennense de Linares, José Miguel Chico López; uno de esos muchos que salieron de la Facultad de Bellas Artes de Granada y que se posicionó, en poco tiempo, en lo mejor del arte español. Chico López trabaja en Granada y es profesor de su Facultad. Es un artista que, desde muy joven, ha sostenido la pasión por el arte más nuevo, poniendo las bases de una creación apasionada y apasionante, a la que él ha dado, desde sus comienzos, un sello muy especial.

José Miguel Chico López es una artista serio, de los que está ajeno a las modas y a los modos habituales y efectistas de un arte que, a veces, tiene más cohetería de la que debiera. Su trabajo ha sido en todo momento consciente y nunca ha dado palos de ciego. Desde aquellas obras acumulativas de sus comienzos hasta las que presenta en esta galería malagueña, sus piezas siempre han estado muy bien sustentadas conceptualmente y planteadas con mucha solvencia creativa. Es un artista culto, conocedor de los entresijos del arte, de su historia, de sus desarrollos y desenlaces. Por eso, sus comparecencias tienen un especial sentido; en ellas no se deja nada al azar sino que están profundamente bien concebidas y estructuradas.

En la presente exposición, Una razón de peso, el artista centra su actividad en espacios geométricos; en líneas actuantes que generan compromisos que van más allá de la propia forma y que se sustraen a realidades presentidas. Es una especie de nuevo neoplasticismo donde las formas buscan yuxtaposiciones ajenas a su propia realidad. En las obras de Chico López encontramos relaciones con un universo de emociones suscritas desde racionales planteamientos dibujísticos. Las líneas emergen, se expanden, se contraen, se debilitan, interactúan, ofertan realidades mediatas y dejan sus espacios conformantes a nuevos sistemas, a disposiciones ajenas que se superponen en gestos imprevisibles.

La obra de Chico López, la de ahora y la de antes, no son espacios creativos surgidos de la nada y con una fuerte carga azarosa; todo lo contrario, son obras que ejecutan líneas de confrontación. No son obras que se quedan al margen de todo sino que buscan episodios de reciprocidad. No son argumentos sueltos de una idea; son la idea misma; aquello que se genera para abrir nuevas perspectivas.

La exposición de la galería JM, vuelve a situar frente a frente los entusiasmos de dos luchadores solitarios; dos francotiradores que están en el arte por convencimiento absoluto. Los dos, arista y galerista, permanecen en ese espacio apasionado donde sólo se manifiesta el entusiasmo por la creación. Lo demás son entelequias y dialécticas que a nada conducen.